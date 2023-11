Irving steht wieder am Trainingsplatz

Andy Irving verletzte sich vor knapp zwei Wochen und war seitdem zum Zusehen verdammt. Jetzt stieg der 23-Jährige wieder ins Mannschaftstraining ein.

Andy Irving steht nach seiner Bänderverletzung im Knie wieder mit seinen Klagenfurter Mannschaftskollegen am Trainingsplatz. Der 23-Jährige verpasste die letzten vier Pflichtspiele, am Sonntag gegen Sturm Graz (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist er wieder eine Option.

"Ich bin froh, dass ich wieder mit den anderen Jungs am Platz stehen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf der Tribüne oder vor dem Fernseher zu sitzen, die Spiele zu schauen und nicht mithelfen zu können. Jetzt geht es mir gut und ich werde alles geben, um meiner Mannschaft zu helfen", zeigt sich der Schotte auf der "Vereinsseite" schon wieder kämpferisch.

Wie wichtig Irving für die Mannschaft von Peter Pacult ist, zeigt die Statistik - in 46 Einsätzen für die Austria sammelte er 23 Scorerpunkte, in dieser Saison waren es in zwölf Pflichtspielen acht. Damit ist der 23-Jährige hinter Sinan Karweina der zweiteffektivste Waidmannsdorfer.

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten zeigt sich Irving selbstbewusst. "Keine Frage, eine schwere Aufgabe und eine große Herausforderung für uns. Aber wir haben schon häufig unter Beweis gestellt, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können und uns nicht verstecken müssen, wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Es ist unser Ziel, Sturm vor Probleme zu stellen und etwas mitzunehmen", so der 23-Jährige.