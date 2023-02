Irving führt Mavs beim Debüt zum Sieg - Lillard vermasselt Klays Party

Kyrie Irving hat im ersten Spiel für die Dallas Mavericks überzeugen können, Klay Thompson beschenkte sich zum Geburtstag mit vielen Dreiern, nicht jedoch mit einem Sieg. Die NBA am Deadline-Donnerstag.

Sein Transfer hatte für Aufsehen gesorgt. Der nicht unumstrittene, doch geniale Spielmacher Kyrie Irving führte die Dallas Mavericks bei seinem ersten Auftritt mit 24 Punkten und vielen starken Szenen zum 110:104-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers. Ein wichtiger Auswärtssieg, der den Play-off-Platz der Texaner (30:26, Vierter im Westen) untermauert, die zudem auf den verletzten Superstar Luka Doncic verzichten mussten.

Der achtmalige All-Star Irving (30) legte in L.A. mit acht frühen Punkten los, darunter Back-to-Back-Dreier, und verteilte insgesamt fünf Assists. Reggie Bullock, früher für die Clippers am Ball, spielte mit 18 Zählern ebenfalls stark auf. "Ich konnte das Spiel spielen, das ich liebe, mit einigen Jungs, die selbstlos da draußen waren, es fühlt sich einfach gut an", lautete sein Fazit nach dem Duell mit den Clippers (31:27, Sechster).

Zum Blockbuster-Trade seines bisherigen Teamkollegen Kevin Durant von Brooklyn nach Phoenix angesprochen, sagte Irving unterdessen lachend: "Ich bin froh für ihn, dass er jetzt dort weg ist." Und dass er sich auf die künftigen Duelle Dallas-Phoenix freue - beide streben in der Western Conference nun jetzt mehr denn je nach Höherem.

"Dame Time" in Portland - Adebayo stark

Was war sonst noch geboten in der Liga? Daniel Theis kassierte einen Rückschlag. Mit den Indiana Pacers verlor der 30-Jährige das Duell mit den Miami Heat auswärts knapp mit 111:116. Theis, der nach einer Knieverletzung erst kürzlich sein Debüt für die Pacers gegeben hatte, kam auf neun Punkte und vier Rebounds. Top-Scorer war Heat-Center Bam Adebayo mit 38 Punkten. Die Pacers liegen im Osten knapp außerhalb der Top 10.

In einem weiteren interessanten West-Vergleich führte Damian Lillard die Portland Trailblazers mit einem Triple-Double zum 125:122 über die Golden State Warriors. 33 Punkte, elf Assists, zehn Rebounds - es war wieder einmal "Dame Time" in Oregon. Und das am 33. Geburtstag von Klay Thompson, der ein Abwesenheit seines "Splash Brothers" Stephen Curry (verletzt) zwar sieben Dreier verwandelte und insgesamt auf 31 Punkte kam, eine weitere Auswärtsniederlage des Titelverteidigers (7:21!) jedoch ebenso wenig abwenden konnte wie Jordan Poole, der mit 38 Punkten hinter Jalen Green von den Houston Rockets (41 Punkte bei der Niederlage gegen Sacramento) und gleichauf mit Adebayo zweitbester Korbjäger an diesem NBA-Abend war.