Irving froh über das Ende der Torflaute

In seinem Debütjahr bei Austria Klagenfurt machte sich Andy Irving als Spielmacher und 13 Scorerpunkten in 31 Ligaspielen über die Grenzen hinaus einen Namen. Auch der Saisonstart verlief für den schottischen Profi mit zwei Toren und einem Assist nach Maß, ehe er anschließend mit Ladehemmungen zu kämpfen hatte. Zuletzt traf er aber wieder ins Schwarze und zeigt sich erleichtert.

Es läuft die siebte Minute der Nachspielzeit als Austria-Klagenfurt-Angreifer Nicolas Binder beim Stand von 1:2 aus Sicht seiner Mannschaft im Strafraum von den Beinen geholt wurde und einen Elfmeter zugesprochen bekam. Der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselte Andy Irving übernahm die Verantwortung, verwertete souverän und sicherte seiner Mannschaft mit seinem ersten Treffer nach zuvor 16 torlosen Spielen einen ganz wichtigen Punkt. "Es war der letzte Schuss des Spiels und ich bin überglücklich, dass die Kugel reingegangen ist und ich der Mannschaft endlich wieder mit einem Treffer helfen konnte", zeigt sich der Spielmacher der Kärntner im Gespräch auf der "Vereinsseite" erleichtert über das Ende seiner Torflaute.

Seit dem fünften Spieltag beim 3:0-Sieg über den TSV Hartberg musste der ehemalige U-21-Nationalspieler Schottlands auf einen weiteren Treffer warten, am Ende bedurfte es wieder einem Duell gegen die Oststeier, um diesen Bann zu durchbrechen. Für den gebürtigen Edinburgher war es bereits der dritte Treffer im fünften Spiel gegen die Hartberger und sein fünfter Scorerpunkt gegen sie. Nachdem er in der Meistergruppe bislang nur als Joker zum Einsatz kam, ein wertvoller Moralboost für den 23-Jährigen. "Kompliment an Andy, dass er in dieser heiklen Situation die Verantwortung übernommen und die Ruhe bewahrt hat", gab es auch Lob von Cheftrainer Peter Pacult für seinen Schützling, der bislang nicht die einfachste Saison erlebt.

"Überzeugt, aus Wien etwas mitzunehmen"

Sein wichtiger Ausgleichstreffer gegen Hartberg bedeutete auch den ersten Punktgewinn für seine Mannschaft nach der Teilung der Liga. Damit konnten die Kärntner den fünften Platz verteidigen und mit nur drei Punkten Rückstand auch den Anschluss zu Platz drei und vier wahren. "Wenn man bis zur letzten Aktion der Partie in Rückstand liegt und dann noch einen Punkt mitnimmt, fühlt sich das natürlich sehr gut an. Zumal wir einen direkten Konkurrenten somit in der Tabelle weiter hinter uns lassen konnten", zeigte sich auch Coach Pacult über den Treffer seines Spielmachers erleichtert, der nach Saisonende noch Gold wert sein könnte. Im vergangenen Jahr warf der Schotte zu einem ähnlichen Zeitpunkt in weiterer Folge seinen Motor wieder an und konnte im Endspurt in den letzten fünf Spielen noch zwei weitere Tore sowie drei Assists beisteuern.

Damit ist es aber noch lange nicht getan, will man dem großen Ziel, die Saison nicht wie in den beiden vergangenen Jahren wieder auf Platz sechs zu beenden, ein Stück näher zu kommen. Bereits beim kommenden Auswärtsspiel gegen Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) soll der nächste Schritt dazu getätigt werden. Irving gibt sich vor dem Duell zuversichtlich, sich wieder mit Zählbarem belohnen zu können: "Dass wir gegen Hartberg das Unentschieden geholt haben, war sehr wichtig. Ich glaube, wir können aus dem Spiel viel Selbstvertrauen mitnehmen. Jetzt steht bei Rapid ein großes Match bevor, weil sich die Chance bietet, den Anschluss an die Klubs vor uns in der Tabelle herzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um aus Wien etwas mitzunehmen."