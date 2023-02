Irving bekommt den Ball nicht weg - Brunson beendet Knicks-Misere

Eine knappe Heimniederlage haben die Dallas Mavericks quittiert, weil Kyrie Irving erst glänzte, dann aber nicht mehr zum Wurf kam. Die Orlando Magic rücken weiter vor. Die NBA am Dienstagmorgen.

26 Punkte im vierten Viertel - und dann doch verloren. Bittersüß schmeckte die 121:124-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves für Kyrie Irving. Der Star-Zugang der Texaner, der mit insgesamt 36 Zählern knapp vor Luka Doncic (33) in der Statistik landete, führte seine Farben im ersten Heimspiel nach seinem Wechsel aus einem 26-Punkte-Loch, zum Sieg gegen den West-Rivalen reichte es aber dennoch nicht. Beim letzten Ballbesitz schafften es weder Irving noch Doncic, einen Dreier zum möglichen Ausgleich aus den Händen zu bekommen. Am Ende verlor Irving den Ball an seinen Kontrahenten - unmittelbar danach war Schluss in Dallas.

Die tief enttäuschten Mavs (31:28) sind als Fünfter der Conference weiter auf Play-off-Kurs, nach zwei Niederlagen am Stück spüren sie die Verfolger um Minnesota (8. mit 31:29) aber mehr denn je im Nacken.

Nur ein Schröder-Treffer

Weiter strecken müssen sich die Los Angeles Lakers (13., 26:32), wenn sie die Saison-Verlängerung noch erreichen wollen. Abermals ohne den am Knöchel lädierten Rekordmann LeBron James unterlagen die Kalifornier mit 115:127 bei den Portland Trail Blazers um Damian Lillard (40 Punkte, acht Dreier). Bei der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen traf Dennis Schröder nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld und kam auf lediglich zwei Punkte.

Besser lief es für Franz und Moritz Wagner. Mit den Orlando Magic siegten die Brüder 100:91 bei den wurf- und formschwachen Chicago Bulls, die ihre ersten 13 Dreier in den Sand setzten und zum vierten Mal in Serie verloren. Franz steuerte 18 Punkte bei, Moritz kam auf sieben Zähler. Rookie Paolo Banchero war mit 22 Punkten bester Werfer. Der Trend geht weiter leicht nach oben für Orlando, das mit 24:34 nur noch zwei Siege hinter Platz zehn rangiert, der zur Play-in-Teilnahme berechtigt.

Knicks können Nets doch schlagen

Weiter ziemlich sicher auf einem Play-off-Platz stehen die New York Knicks mit Center Isaiah Hartenstein (acht Punkte) nach dem 124:106 im Stadtduell mit den Brooklyn Nets. Der 32. Saisonsieg war zugleich der erste nach zuvor neun Niederlagen in Serie gegen den Lokalrivalen, der vor der Schließung des Transferfensters seine Superstars Kevin Durant und Irving verloren hatte. Jalen Brunson war mit 40 Punkten (sechs Dreier) der Protagonist im Madison Square Garden.

Daniel Theis ging mit den Indiana Pacers beim 117:123 gegen Utah Jazz als Verlierer vom Feld. Der deutsche Center kam auf elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists. Indiana (25:34) liegt knapp vor Orlando außerhalb der Top 10 im Osten.