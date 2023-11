Irvines Versprechen: Viel Biss auch ohne Zähne

Mit Schmerzen kann Jackson Irvine gut umgehen. Das demonstrierte St. Paulis Kapitän, während und nach dem letzten Stadt-Derby am Millerntor im Oktober 2022. Wie seinerzeit beim 3:0 will er dem HSV auch am Freitag wieder weh tun.

Vor rund einem Jahr ging Irvine schon gezeichnet in das Duell mit dem Nachbarn, weil er in der Woche zuvor in Braunschweig (1:2) schwere Gesichtsprellungen erlitten hatte. Nach der Partie war er noch deutlich lädierter, nachdem er mit HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes zusammengerasselt war: "Da habe ich ein paar meiner Schneidezähne verloren." Mit einem "Zahnpasta-Lächeln" fügt er hinzu: "Aber das war es auf jeden Fall wert. Wenn du das Derby gewinnst, tut so etwas nie weh."

"Ganz spezielle Fußballnächte"

Für Irvine und St. Pauli war der 3:0-Erfolg in der Vorsaison letztlich nur ein Strohfeuer inmitten einer langen Minusserie, an deren Ende während der WM-Winterpause Trainer Timo Schultz gehen musste. Unter dessen Nachfolger Fabian Hürzeler setzte die Mannschaft zu einem Höhenflug an, der längst viel mehr als das ist: 71 Punkte in 31 Partien in diesem Kalenderjahr zeugen von einer enormen Entwicklung. Auf dieser soll im 110. Stadt-Derby die nächste Stufe erklommen werden. "Es geht darum, dass wir uns in diesen ganz speziellen Fußballnächten Momente schenken wollen, an die wir uns lange erinnern können", sagt Irvine.

Diese besonderen Erinnerungen und gemeinsamen Erlebnisse sollen St. Pauli tragen - möglichst bis in die Bundesliga. Bevor Zukunftsmusik gespielt wird aber ist der 30-jährige Mittelfeldchef sicher, dass der Stadtnachbar St. Pauli alles abverlangen wird: "Wir wissen um die Gefahr, die vom HSV ausgeht. Sie haben eine enorm gute Mannschaft, einen Torjäger, der oft genug nachgewiesen hat, wie man in dieser Liga Tore schießt, und eine ganze Reihe gefährlicher Offensivoptionen." Das hat der Kiez-Klub beim letzten Duell im April im Volkspark leidvoll erfahren. Das 3:4 tut Irvine noch immer weh: "Wir haben schlampige Gegentore kassiert, das war wirklich hart." Er ahnt daher: "Der größte Test für unsere Defensive wartet jetzt auf uns."

Klar ist: Um den Härtetest im Stadt-Duell als Mannschaft zu bestehen, würde Irvine auch abermals an die Schmerzgrenze und darüber hinaus gehen.