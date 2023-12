Irvine zwischen Frust und Stolz

Als der letzte Pfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer ertönte, wurde es kurz still am Millerntor, vor allem unter den St. Pauli-Anhängern. "Ich habe Enttäuschung bei unseren Fans gespürt", sagt Fabian Hürzeler. Diese Gemütsbeschreibung trifft nach dem 2:2 im Derby auch für seine Profis zu.

"Wir waren dominant und haben das Spiel kontrolliert, die Gegentore kriegen wir aus dem Nichts", sagt Jackson Irvine und gibt zu: "Wir sind frustriert. Uns hat wie in Rostock ein weiteres Tor gefehlt." Auch in der Vorwoche hatte St. Pauli nach einer Führung mit zwei Toren Vorsprung leichtfertig die Entscheidung vergeben, hatte einen Anschlusstreffer aus dem Nichts kassiert, dann aber den Sieg mit Dusel über die Zeit gebracht.

Am Freitagabend gegen den HSV fehlte dieser Dusel, obwohl es, anders als an der Ostsee, dieses Mal eigentlich keine wirkliche Phase der Unordnung gab, sondern lediglich einzelne Szenen. Die einzigen ernstzunehmenden Gelegenheiten führten zu Gegentreffern - und genau das gibt dem Trainer eine neue Aufgabe auf. Bislang verteidigte seine Formation überaus resolut, nun zeigte sie zum zweiten Mal nacheinander ungewohnte Nachlässigkeiten. "Die Tore", weiß Hürzeler, "fallen zu einfach, solche Situationen haben wir bisher in dieser Saison sehr gut weg verteidigt." Dass dies nun zum zweiten Mal nicht gelang, führte zum Verlust zweier Punkte, die nach der stürmischen ersten Hälfte kaum mehr in Gefahr schienen.

Seine Profis setzen sich durchaus selbstkritisch mit dem Zustandekommen des 2:2 auseinander. "Beide Gegentore müssen wir analysieren", fordert Johannes Eggestein und fängt direkt damit an: "Wir hatten zu große Abstände zwischen den Ketten, dadurch ist der HSV zu Kontern gekommen und die haben sie brutal ausgenutzt."

St. Pauli bleibt ungeschlagener Tabellenführer - und ist doch nicht zufrieden. Aber auch nicht am Boden zerstört. "Ich bin auch stolz auf uns, weil wir weiter ohne Niederlage sind", sagt Kapitän Irvine und gibt die Marschroute für die letzten drei Pflichtspiele aus: Am Dienstag geht es im Pokal zum Regionalligisten FC Homburg, dann in der Liga nach Osnabrück, ehe zum Jahresabschluss Wehen Wiesbaden ans Millerntor kommt. "Wir wollen dieses Jahr ungeschlagen beenden. Und wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg." Auf diesem waren Irvine und Co. in dieser Saison indes schon zielstrebiger unterwegs als zuletzt.