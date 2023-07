Irvine übernimmt als alleiniger Kapitän bei St. Pauli

Nach dem Abgang von Leart Paqarada zum 1. FC Köln hat sich St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler auf einen neuen Kapitän für die kommende Spielzeit festgelegt. Jackson Irvine behält die Binde und ist nun alleiniger Spielführer.

Als Schaltzentrale im Mittelfeld und Führungsspieler hatte Jackson Irvine großen Anteil am Aufschwung des FC St. Pauli in der vergangenen Rückrunde. Zusammen mit Leart Paqarada hatte der 30-jährige Australier bereits im Wechsel mit dem abgewanderten Linksverteidiger die Kapitänsbinde bei den Kiez-Kickern getragen. Nunmehr fungiert Irvine ab der kommenden Spielzeit als alleiniger Kapitän bei den Hamburgern.

Die Entscheidung von Trainer Fabian Hürzeler fiel wie angekündigt im Trainingslager im Passeiertal (Südtirol), wie der Klub am Donnerstag bekannt gab. Für den FCSP-Coach ist der australische WM-Teilnehmer "auf und neben dem Platz ein echter Führungsspieler, der auch in schwierigen Situationen vorangeht".

Hartel und Smith als Stellvertreter bestimmt

Daneben setzt Hürzeler auf zwei Stellvertreter - Mittelfeldspieler Marcel Hartel und Innenverteidiger Eric Smith, die beide seit Sommer 2021 am Millerntor unter Vertrag stehen. Irvine und seine beiden Stellvertreter sind auch Teil des sechsköpfigen Mannschaftsrats, zu dem ferner Neuzugang Hauke Wahl, Karol Mets und Sascha Burchert gehören.

Irvine kam vor zwei Jahren von Hibernian Edinburgh aus Schottland zum Zweitligisten. Seither absolvierte der 30-Jährige in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal insgesamt 66 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. In der kicker-Rangliste im Sommer 2023 schaffte es der Australier in der 2. Liga als einziger defensiver Mittelfeldspieler in die Kategorie "herausragend". Bei der WM in Katar im Winter erreichte Irive mit der australischen Nationalmannschaft das Achtelfinale.