Irvine: "So etwas erleben wir nur einmal in unserer Karriere"

Jackson Irvine macht kein Hehl daraus, dass die außergewöhnliche Siegesserie dazu geführt hat, dass St. Pauli mittlerweile auch Spiele gewinnt, die von den Spielverläufen her im Normalfall eher nicht gewonnen werden.

Jackson Irvine, hier rechts neben Maurides, peilt den zehnten Sieg in Serie mit St. Pauli an. IMAGO/Jan Huebner

Doch der 30-Jährige weiß auch: Um den Lauf fortzusetzen, ist künftig wieder mehr nötig als zuletzt beim schmeichelhaften 1:0 gegen Jahn Regensburg.

"Wir müssen uns in Heidenheim deutlich steigern"

Der nächste Weg auf dieser bislang unglaublich anmutenden Reise durch das Jahr 2023 führt am kommenden Samstag nach Heidenheim. Jeweils vier Tore hat St. Pauli bei den letzten beiden Gastspielen auf der Ostalb erzielt, 4:3 und 4:2 gewonnen. Irvine gerät jedoch nicht in Versuchung, Rückschlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen. "Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn es wieder so läuft", sagt der Australier, ordnet die Situation aber realistisch ein: "Wir müssen uns in Heidenheim deutlich steigern. Dort steht das wohl schwerste Spiel an, das wir in diesem Jahr hatten."

Glück gehört dazu, wir haben es uns aber auch durch Einsatz und Wille erarbeitet. Jackson Irvine

Und der jüngste Trend offenbart erste Anzeichen, dass das Ende der Serie naht. Schon in den Heimspielen gegen Rostock (1:0) und Greuther Fürth (2:1) überzeugten die Kiez-Kicker nicht restlos, am vergangenen Samstag nun gerieten sie auch erstmals richtig ins Schwimmen. "Wenn du so einen Lauf hast wie wir gerade, dann gewinnst du solche Spiele", weiß Irvine, betont aber auch: "Glück gehört dazu, wir haben es uns aber auch durch Einsatz und Wille erarbeitet."

Gefahr und Chance zugleich

Nach Regensburg jedoch dürfte es aufgebraucht sein und zu Beginn der Topspiel-Wochen muss St. Pauli zulegen. Drei der kommenden fünf Gegner gehören zu den Top 3 der Liga, die nächsten beiden Auswärtsreisen führen dann in den Volkspark und zum Spitzenreiter Darmstadt. Das birgt die große Gefahr, dass die Serie reißt, aber eben auch in der Theorie die große Chance, als Vierter in den direkten Duellen doch noch Boden gut zu machen auf das Führungstrio.

Irvine will noch lange nicht so weit vorausblicken. Das Prinzip, von Spiel zu Spiel zu schauen, klingt wenig spektakulär, der WM-Teilnehmer übt sich dennoch nicht in Bescheidenheit, sondern kündigt für die nächste Aufgabe Großes an: "Neun Siege in Folge sind einfach unglaublich, aber wir wollen jetzt auch unbedingt zweistellig werden. Das ist unser ganz großes Ziel." Dem historischen Ausmaß ist er sich indes schon jetzt bewusst und verrät: "Ich habe schon zu den anderen Jungs in der Kabine gesagt, dass die meisten von uns eine solche Serie wohl nur dieses eine Mal in ihrer Karriere erleben werden. Sowas ist eigentlich eher Spielern in absoluten europäischen Topteams vorbehalten."