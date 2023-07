Irvine - Anführer statt Marketing-Verpflichtung

Seit Donnerstag ist Jackson Irvine der alleinige Kapitän des FC St. Pauli - ein Aushängeschild des Hamburger Stadtteilklubs ist der 30-jährige Australier schon zuvor gewesen.

Andreas Bornemann verhehlt nicht, dass er mit Argwohn rechnete als er den Mittelfeldmann im Sommer 2021 aus Schottland auf den Kiez lockte. "Ich hatte befürchtet, dass die Leute denken, es könnte sich um eine Marketing-Verpflichtung handeln." Irvine ist tätowiert, trägt einen Zopf, lackiert sich die Fingernägel, spielt Gitarre, fährt kein Auto - und zog direkt in den Stadtteil. "Wenn sich Außenstehende den idealen Typen eines St. Pauli-Profis vorstellen", sagt der Sportchef, "dann erfüllt Jackson viele Kriterien."

Bornemann war schon nach dem ersten Gespräch klar, dass der Weitgereiste nicht nur auf den ersten Blick zu seinem Klub passt, sondern auch nach dem prüfenden zweiten. "Er hat in der Verhandlung überhaupt nicht taktiert oder gepokert, sondern war regelrecht geflasht von der Aussicht, auf St. Pauli spielen zu können. Außerdem wusste er alles über den Verein und unsere Haltung." Ähnlich unkompliziert verlief die Vertragsverlängerung im vergangenen Winter, noch vor dem Start der WM in Katar: "Er hat keinen Gedanken daran geäußert, die Weltmeisterschaft und mögliche andere Offerten abzuwarten", verrät Bornemann, "sondern sagte direkt: Das machen wir jetzt."

Jackson ist als Profi exakt so, wie er nach außen wirkt: Er ist absolut authentisch. St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann über Jackson Irvine

Irvine selbst hat sein frühzeitiges Ja zu St. Pauli damit begründet, dass er sich noch nie in seiner Karriere so "zu Hause gefühlt hat." Spätestens seit der Kapitänswahl von Fabian Hürzeler im Trainingslager in Südtirol ist er nun auch der Herr im eigenen Haus und sagt: "Für mich ändert sich nicht viel." In der Vorsaison hatte er das Amt mit dem zum 1. FC Köln abgewanderten Leart Paqarada ausgeübt und erklärt: "Wir haben uns diese Verantwortung geteilt und wenn ich sage geteilt, dann hat das nicht bedeutet, dass jeder zu 50 Prozent Kapitän war, sondern, dass wir beide die Rolle zu 100 Prozent ausgefüllt haben."

Wenn der neue alleinige Kapitän sagt, es verändere sich nicht viel, so bedeutet das auch: St. Pauli bekommt weiterhin 100 Prozent Irvine. "Dieses Amt in diesem Verein zu besitzen, ist eine besondere Ehre. Die Mannschaft und den Verein zu repräsentieren, bedeutet mir viel." Und Bornemann lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass diese im Profifußball nicht unüblichen Aussagen weit mehr als Worthülsen sind. "Jackson ist als Profi exakt so, wie er nach außen wirkt: Er ist absolut authentisch. Mit ihm und St. Pauli matcht es in allen Bereichen: seine Leistung, sein Musikgeschmack, seine Mode, seine Haltung." Das passende Stück Stoff am Arm ist die logische Konsequenz.