Irritierter Tuchel schlägt Alarm - Lukaku-Szene sorgt für Kopfschütteln

Nach dem 1:3 gegen Real Madrid schreibt Thomas Tuchel das Champions-League-Halbfinale schon fast ab. Der Chelsea-Trainer erkennt sein Team nicht wieder.

Ratlosigkeit und Frust: Thomas Tuchel und Romelu Lukaku am Mittwoch an der Stamford Bridge. picture alliance (2)

Der FC Chelsea hat etwas verloren, und auch Thomas Tuchel "weiß nicht, wo es ist". Mitten in der entscheidenden Saisonphase konstatiert der Trainer des FC Chelsea: "Wir müssen unser Level wiederfinden." Womöglich ist es schon zu spät.

Nach dem 1:3 gegen Real Madrid steht der Titelverteidiger vor dem jähen Viertelfinalaus in der Champions League. Waren die Blues sportlich zunächst erstaunlich souverän durch den turbulenten März gekommen, in dem Tuchel bei seinen Pressekonferenzen kaum eine Fußballfrage zu beantworten hatte, erkennt er seine Mannschaft seit der Länderspielpause nicht wieder.

In der vergangenen Saison hatte Chelsea nach einem Lauf von 15 ungeschlagenen Pflichtspielen urplötzlich mit 2:5 gegen den späteren Absteiger West Bromwich verloren, vier Tage später aber das Champions-League-Viertelfinale mit einem coolen 2:0 in Porto eröffnet. Diesmal lief es anders.

Erst 1:4, dann 1:3: "Wir haben nichts geändert, das ist alarmierend"

Dem 1:4 gegen Aufsteiger Brentford am Samstag - nach zuvor 14 ungeschlagenen Pflichtspielen - folgte gegen Real die nächste Abreibung. Erstmals seit zehn Jahren hat Chelsea in zwei Heimspielen am Stück drei oder mehr Gegentore hinnehmen müssen und erstmals seit einem Jahr überhaupt zwei Heimspiele am Stück verloren.

"Die erste Halbzeit war ein Abbild der zweiten gegen Brentford, und das in einem Viertelfinale gegen Real Madrid!", kritisierte Tuchel danach: "Wir sind so weit weg von unserem Level - in absolut allem, was ein Spiel verlangt." Reaktion? Von wegen. "Wir haben nichts geändert, das ist alarmierend. Zwei Spiele, sieben Gegentore, nichts hat sich geändert."

Tuchel war derart irritiert vom Auftritt seiner Mannschaft, dass er das Halbfinale schon fast abschrieb. "Nein, im Moment nicht", antwortete er auf die Frage, ob das Duell vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch "am Leben" sei. Ist es also schon verloren?

"Wenn Sie es so zusammenfassen wollen, fassen Sie es so zusammen", gab Tuchel zurück. "Ist es mit dieser Leistung am Leben? Nein. Wenn wir unsere Köpfe und Beine nicht in Ordnung bringen, werden wir Southampton (am Samstag in der Liga, Anm. d. Red.) nicht bezwingen, und dann ist auch dieses Duell nicht am Leben. Wenn sich die Dinge ändern, vielleicht. Aber wir brauchen drei Tore. Wie oft ist das passiert?"

Wenn wir so weiterspielen, brauchen wir nicht ans Bernabeu zu denken: Wir werden zerlegt im Bernabeu. Thomas Tuchel

Bei seinem erneut fahrigen Team vermisste Tuchel ungefähr alles, allen voran jedoch die richtige Einstellung. "Wir müssen unseren Wettkampfgeist wiederfinden, dann können wir reden. Wenn wir so weiterspielen, werden wir in Southampton verlieren und brauchen nicht ans Bernabeu zu denken: Wir werden zerlegt im Bernabeu."

Eine Mannschaft, die unter Tuchel in 15 Champions-League-Auftritten zehnmal zu null gespielt hatte, leistet sich auf einmal individuelle Fehler in Serie. Am Mittwochabend verschuldete unter anderem Torwart Benjamin Mendy Karim Benzemas drittes Tor, vorne sorgte Romelu Lukaku für Kopfschütteln.

Lukaku patzt als Joker - "Mach einfach und spiel gut"

Der 115-Millionen-Euro-Neuzugang, der seit seiner Rückkehr an die Stamford Bridge derart enttäuscht, dass er gegen Real zunächst auf der Bank gesessen und sich niemand darüber gewundert hatte, köpfte wenige Minuten nach seiner Einwechslung freistehend aus fünf Metern vorbei. Der Kontrast zu Benzema war eklatant.

"Er ist ein sehr guter Spieler, aber wenn man über Benzema spricht, über Harry Kane oder Robert Lewandowski, liegt er für mich immer ein wenig dahinter", sagte Jamie Carragher am Mittwoch im englischen Fernsehen. Die Interpretation, dem Belgier fehle die Unterstützung durch Tuchel, leuchtet dem TV-Experten nicht ein: "Ich stelle den Trainer in dieser Sache überhaupt nicht infrage. Dieses Ding, dass er Liebe braucht ... mach einfach und spiel gut."

Dieses Credo, das Chelsea unbeirrt durch den Abramovich-Aufruhr geleitet hatte, ist verschwunden, und wenn es nicht bald wieder auftaucht, könnte sogar die Champions-League-Qualifikation über die Liga noch einmal in Gefahr geraten.

Nur einer verbreitete am Mittwoch noch ein wenig Hoffnung fürs Rückspiel. "Das Duell ist immer noch offen", sagte er, "die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr." Es war Carlo Ancelotti, der stets höfliche Trainer von Real Madrid.