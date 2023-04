Irres Finale: Paciencias Lehrbuch-Kopfball kostet Sevilla den Sieg

5:18In über 70 Minuten in Unterzahl spielte sich Sevilla am Karfreitag zunächst überzeugend einen 2:0-Vorsprung heraus. In den letzten Minuten des Spiels gaben die Andalusier den Sieg gegen Celta Vigo allerdings noch aus der Hand. Goncalo Paciencia erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2.