Irregulärer Heckflügel: Hamilton im Sprint von ganz hinten

Nach dem Qualifying am Freitag war die Öffnung von Lewis Hamiltons Heckspoiler während des DRS-Einsatzes beanstandet worden. Für diese wurde der amtierende Weltmeister nun disqualifiziert.

Die Rennkommissare erkannten am Mercedes des 36-Jährigen einen technischen Verstoß und disqualifizierten ihn nachträglich von der Startplatzjagd am Freitag. Damit verliert Hamilton Position eins für den Sprint.

Der Engländer erlebt damit ein desaströses Formel-1-Wochenende in Brasilien. An Hamiltons Dienstwagen war bereits am Freitag regelwidrig ein neuer Motor eingesetzt worden. Damit muss er im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (18 Uhr) fünf Plätze nach hinten.

Mit dem neuen Antrieb hatte Hamilton WM-Spitzenreiter Max Verstappen in der Startplatzjagd um mehr als vier Zehntel abgehängt. Die Stewards des Motorsport-Weltverbandes Fia warfen dem Briten später aber vor, dass sich der Heckflügel an seinem Silberpfeil zu stark verbiegt. Messungen bestätigten den Verdacht. Das sogenannte Drag Reduction System (DRS) hat Hamilton damit zu einem regelwidrigen Vorteil verholfen.

Chancen auf die Titelverteidigung sinken weiter

Die WM-Chancen von Hamilton sind damit weiter geschrumpft. Verstappen, der selbst aufgrund des regelwidrigen Berührens von Hamiltons Wagen bestraft worden war, liegt in der Gesamtwertung vor den vier letzten Rennen der Saison 19 Punkte vor Hamilton. Im Sprint kann der Sieger immerhin drei Zähler holen. Noch wichtiger allerdings: Das Sprintergebnis entscheidet über die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag.

Bei diesem hat Hamilton es nun nach doppelter Strafe besonders schwer, Verstappen unter Druck zu setzen. Sollte es diesem gelingen mit mindestens 24 Punkten aus dem Rennwochenende zu gehen, könnte Hamilton seinen Titel nicht mehr aus eigener Kraft verteidigen.