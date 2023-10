Ironman-WM: Haug und Philipp sorgen für historisches deutsches Ergebnis

Bei der Ironman-WM auf Hawaii landeten Anne Haug und Laura Philipp auf dem Treppchen und sorgte damit für ein historisches deutsches Ergebnis. Der Sieg ging an die "ewige Zweite".

Haug kam im Triathlon-Mekka als Zweite ins Ziel und komplettierte damit ihren Medaillensatz bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bei ihrer fünften Teilnahme fehlten Haug am Ende drei Minuten für ihren zweiten Triumph auf Big Island. 2019 hatte die Bayreutherin gewonnen, ansonsten feierte sie noch drei dritte Plätze. Der Sieg ging an die 30-jährige Britin Lucy Charles-Barclay, die nach vier WM-Silbermedaillen ihrem Ruf als "ewige Zweite" ein Ende bereitete - sie unterbot mit ihrer Zeit von 8:24:31 Stunden dabei zugleich die bisherige Hawaii-Bestmarke um fast zwei Minuten.

Philipp wurde in einer dramatischen Endphase nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen Dritte und sorgte dafür, dass erstmals in der Geschichte dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs zwei deutsche Frauen aufs Podest kamen. Für die 36-jährige ist es nach zuvor zwei vierten Plätzen die erste Medaille in Kailua-Kona.

Hauf stark mit dem Rad, Philipp auf der Laufstrecke

Die beiden deutschen Top-Athletinnen hatten sich für ihre Verhältnisse beim Schwimmen sehr ordentlich verkauft, von den Favoritinnen konnte sich lediglich Charles-Barclay in ihrer Paradedisziplin absetzen. Auf der Radstrecke spielte Philipp bei deutlich mehr als 30 Grad und über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit ihre Stärken aus und ging als Dritte mit knapp elf Minuten Rückstand auf Charles-Barclay in den Schlussabschnitt, Haug folgte anderthalb Minuten dahinter auf Rang sieben

Beim Laufen war es jedoch Haug, die auftrumpfte und in ihrer Lieblingsdisziplin die Konkurrenz stehen ließ - auch Landsfrau Philipp, die sich wiederum drei Kilometer vor dem Ziel noch an der in dieser Phase bereits von Krämpfen geplagten Taylor Knibb (USA) vorbeischob und so Bronze holte.

"Es ist ein mega deutsches Ergebnis", freute sich Haug im HR, die es zwar verpasste hatte, sich mit 40 Jahren zur ältesten Weltmeisterin aller Zeiten zu krönen, doch das konnte sie guten Gewissens verschmerzen: "Ich bin sehr müde, aber überglücklich. Es war alles, was ich rausholen konnte. Deshalb bin ich super zufrieden."

Glücklich war auch Philipp, die zugab, dass es für sie "sehr emotional" war und sie "sehr kämpfen" musste. Am Ende belohnte sie sich mit einer Medaille. "Es ist einfach richtig toll und belohnt mich für die ganze Arbeit. Ich bin stolz."

Zum ersten Mal traten in Hawaii nur die Frauen an. Neben rund 50 Profis waren auch über 2000 Amateursportlerinnen am Start. Die Männer hatten Anfang September in Nizza ihren Weltmeister gekrönt, damals hatte Patrick Lange lediglich dem Franzosen Sam Laidlow den Vortritt lassen müssen.