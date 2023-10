Ironman Hawaii 2023: Datum, Distanz und Zeitplan

Auch 2023 wird wieder die Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii veranstaltet. Dabei kommt es zu einer Premiere: Zum ersten Mal starten nur Frauen in Hawaii, die WM der Männer fand bereits im September in Nizza statt.

Der Wettkampf der Männer wurde am 10. September in Nizza ausgetragen. Der Franzose Sam Laidlow krönte sich zum Weltmeister, Felix Lange holte sich den zweiten Platz. Der dreifache Sieger Jan Frodeno landete bei seinem letzten Rennen seiner Karriere auf Rang 24. Nun sind die Blicke nach Hawaii gerichtet, wo die Frauen an den Start gehen.

Wann findet der Ironman 2023 statt?

Am 14. Oktober findet die Frauen-WM in Kailua-Kona in Hawaii statt. Um 6.25 Uhr Ortszeit steigen die Triathletinnen in den Pazifik.

Welche Distanz muss zurückgelegt werden?

Die Entscheidung, wer sich zur Weltmeisterin krönen darf, fällt nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,6 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Die Siegerin erhält ein Preisgeld von 125.000 US-Dollar. Mit 65.000 US-Dollar ist der zweite Platz dotiert und 45.000 US-Dollar werden für den dritten Platz vergeben.

Warum starteten die Männer nicht in Hawaii?

Nachdem während der Corona-Pandemie der Wettbewerb nicht in Hawaii ausgetragen wurde, schnellten die Anmeldezahlen für die diesjährige Ausgabe in die Höhe. Die Veranstalter kamen zu dem Entschluss, dass die Masse an Menschen zu groß für den kleinen Veranstaltungsort Kailua-Kona sei und entschieden deshalb, die Weltmeisterschaft auf zwei Standorte aufzuteilen. Zukünftig soll jährlich getauscht werden, so findet die Männer-WM 2024 in Hawaii statt, während die Frauen in Nizza an den Start gehen.