"Iron Maik" Franz: "Windhorst hat keine große Ahnung von Fußball"

Maik Franz hat im Laufe seiner 15-jährigen Karriere Eindruck hinterlassen - etwa mit Grätschen sowie zwei Bundesliga-Aufstiegen mit Karlsruhe und Hertha. Über die Berliner spricht "Iron Maik" nun ausführlich und nennt Positives wie Negatives. Darüber hinaus verrät Franz von einem "wortkargen" Treffen.

Wem der Name Maik Franz kein Begriff mehr ist, der wird in der aktuellen Ausgabe "Was geht, Bundesliga?" vom früheren und langjährigen Bundesliga-Profi aufgeklärt. Allen voran dahingehend, was der 192-malige Erstliga-Spieler von Wolfsburg, Karlsruhe, Frankfurt und Hertha heute so macht: "Ich bin jetzt seit einem Jahr als Experte bei 'Sport1" dabei - und parallel baue ich mit '11 Teamsports" das ganze Thema Fußballakademien auf. Wir haben in diesem Sommer schon 45 Feriencamps gemacht, wollen das Ganze groß aufziehen. Ich bin da Geschäftsführer - und ja, macht viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß."

Darüber hinaus verrät das heute 41-jährige Ex-Defensiv-Ass, das sich mit unzähligen Tacklings, Grätschen, 68 Gelben Karten und sechs Platzverweisen im deutschen Oberhaus den Spitznamen "Iron Maik" verdient hat, auch etwas über Felix Magath. Nach seinem ersten Engagement beim VfL Wolfsburg (2001 bis 2006) sei Franz laut eigener Aussage vor seinem Karriereende bei Hertha BSC im Jahr 2014 vor einem Comeback bei den Wölfen gestanden. "Ich war kurz davor, zurückzugehen - und da hatten wir in der Tat ein Kennenlerngespräch. Dieses Kennenlerngespräch startete aber sicherlich erst so nach einer Viertelstunde, weil wir einfach nur dasaßen, er mich angeguckt und nichts gesagt hat. Mein Berater hatte mich schon vorgewarnt, dass das manchmal bei ihm üblich ist. Das war schon strange, auch wenn es danach schon ein gutes Gespräch war." Nur eben ohne Vollzug, Franz hat nicht mehr für die Niedersachsen gespielt.

Franz erkennt "eine bessere Hertha-Verpackung"

Vor allem aber redete Franz bei seinem Interview über die Herthaner, denen er nach dem sportlichen Chaos der letzten Jahre in dieser Saison unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz "eine bessere Verpackung" zugesteht. Aber: Der Ertrag sei gleich, es fehlen Punkte.

Heißt im Klartext: "Das Spiel an sich hat sich verbessert, man hat das Gefühl, dass sie ein Spiel gewinnen können. Wenn man aber die reinen Fakten sieht, dann hast du aus zehn Spielen nur einen Sieg. Die positiven Ansätze sind aber sichtbar, das muss sich nur in Punkte ummünzen. Jetzt auf Schalke, die auch angeschlagen sind, musst du einfach den Dreier jetzt landen. Dann kriegst du Selbstvertrauen und kannst mal einen Lauf hinlegen. Das brauchen sie jetzt einfach."

Der Trainereffekt habe "zumindest in Ansätzen bisher funktioniert. Man hat einen Anker, die Defensive steht und man hat auch offensiv Chancen. Man geht also ins Stadion und weiß, dass heute etwas gehen kann. Sandro hat der Mannschaft auf jeden Fall mehr Halt gegeben. Das ist eine sehr gute Basis, auf der sie jetzt aufbauen müssen und da unten einfach mal wegkommen." Was Franz aber kritisch sieht, ist der Sturm. Klar habe man in Dodi Lukebakio aktuell einen zuverlässigen Angreifer (fünf Saisontore), doch es fehle an einer zielsicheren Kraft im Zentrum. Und in der Tat: Lediglich Stevan Jovetic kommt bis dato auf einen Treffer, Wilfried Kanga, Davie Selke oder auch Linksaußen-Wirbelwind Chidera Ejuke haben dagegen noch keinen erfolgreichen Bundesliga-Einschuss zu verzeichnen.

Lars Windhorst erzählt sehr viel, aber er hat keine große Ahnung von Fußball, er hat keine Ahnung von diesem Vereinsleben und davon, was auf dem Platz passiert. Maik Franz

Das anhaltende Chaos im Umfeld rund um Investor Lars Windhorst wird ebenfalls von Franz thematisiert - mit klaren Worten: "Für die Außendarstellung wird das, was kommt, eine Challenge für den Verein an sich. Weil eines ist klar: Lars Windhorst erzählt sehr viel, aber er hat keine große Ahnung von Fußball, er hat keine Ahnung von diesem Vereinsleben und davon, was auf dem Platz passiert." Das viele investierte Geld über seine Tennor Holding sei obendrein vollkommen falsch angelegt worden - und der Klub deshalb in einer schwierigen Phase.

Dennoch glaubt Franz auch, dass viele Verantwortliche beim Hauptstadtklub gerade am richtigen Platz sind und eine guten Job verrichten. Etwa auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, der mit seinen Nebenmännern so gut es geht für Ruhe im Verein sorgt - und dafür, dass sich das Team auf den Sport fokussieren kann. Von Spielern wie Marco Richter rechnet sich der frühere Hertha-Profi ebenfalls noch viel aus.

"Was geht, Bundesliga?" ist vor den Bundesliga-Spieltagen jeden Donnerstagabend abrufbar. In der aktuellen Folge (siehe oben oder auf Youtube) geht es um den langjährigen Bundesliga-Profi "Iron Maik" Franz, der etwa darüber spricht, ob ihm eine gelungene Grätsche oder ein Traumtor lieber gewesen ist, welchen Musikgeschmack er in Verbindung mit "dem ein oder anderen Gin Tonic" hat - und was er Hertha sowie den Verantwortlichen wünscht. Auch um den neuen Präsidenten Kay Bernstein und die Fans geht es, auch wenn beim Rückblick auf seine Karriere die Station Hertha BSC im persönlichen Ranking hinter Karlsruhe und Frankfurt liegt. Jetzt reinschauen!