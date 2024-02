"Irgendwie doof": Keine neuen Gegner für Freiburg und Leverkusen

Die Paarungen des Achtelfinals der Europa League 2023/24 sind ausgelost worden - und haben für Freiburg und Leverkusen jeweils Duelle mit einem vorherigen Gruppengegner hervorgebracht.

Nochmal West Ham United für den SC Freiburg. Nochmal Qarabag Agdam für Bayer 04 Leverkusen. Das ergab die Achtelfinal-Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon am Freitagmittag für die deutschen Vertreter in der Europa League.

Während Bayer gegen den aserbaidschanischen Klub Qarabag Agdam klarer Favorit ist - die beiden ersten Duelle gingen an die Werkself (1:0/5:1) -, muss sich der Sport-Club in den neuerlichen Duellen mit Conference-League-Gewinner West Ham im Vergleich zur Gruppenphase steigern. In dieser gewannen die Engländer, die aktuell Platz neun in der Premier League belegen, beide Duelle (2:0/2:1).

SC-Kapitän Günter hofft aufs Weiterkommen und "dann einen anderen Gegner"

Unmittelbar nach der Auslosung sagte SC-Kapitän Christian Günter: "Irgendwie ist es doof, dass du im Achtelfinale wieder gegen den Gruppengegner spielen kannst. Ich war beim letzten Spiel nicht dabei, jetzt mache ich das auch noch mit. Wir können da mit breiter Brust hinfahren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir weiterkommen und dann einen anderen Gegner bekommen."

Die Achtelfinalspiele finden am 7. März und am 14. März (jeweils Donnerstag) statt. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Der Sport-Club hat im Hinspiel Heimrecht und muss eine Woche später auswärts ran. Bayer spielt zunächst auswärts in Baku, das Rückspiel steigt in der BayArena. Für Qarabag ist es das erste Achtelfinale in einem UEFA-Wettbewerb.

"Wie sie gestern im Play-off gegen Braga das Blatt im letzten Moment noch zu ihren Gunsten gewendet haben, verdient großen Respekt. Wir werden diese Aufgabe hochkonzentriert angehen, um uns in zwei herausfordernden Spielen für das Viertelfinale zu qualifizieren" sagte Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Liverpool reist nach Prag

Top-Favorit auf den Gewinn der Europa League ist der FC Liverpool - in der letzten Saison unter Coach Jürgen Klopp. Auf ihrem Weg ins Finale müssen die Reds im Achtelfinale aber zunächst die machbare Aufgabe Sparta Prag erledigen. Die Europa-League-Trophäe hat der LFC unter Klopp noch nicht geholt.

Sporting bereits am 5. März

Eine Besonderheit ergibt sich, da sich mit Sporting und Benfica gleich zwei Klubs aus Lissabon im Topf der ungesetzten Teams befanden. Da die UEFA-Regularien untersagen, dass in einer Stadt zwei Spiele an einem oder aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen werden, wurde bereits festgelegt, dass Sporting sein Heimspiel schon am 5. März austragen muss. Gegner ist Atalanta Bergamo - auch dieses Duell gab es bereits in der Gruppenphase. Benfica bekommt es derweil am 7. März mit den Glasgow Rangers zu tun.

In diesem Jahr findet das Endspiel am 22. Mai in Dublin statt. Bis dahin sind nach dem Achtelfinale noch das Viertelfinale (11./18.4.) und das Halbfinale (2./9.5.) zu überstehen.