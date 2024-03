"Irgendwann nervig": Saarbrücken hadert mit Rasen-Thematik

Sobald es regnet, ist auch der problematische Rasenzustand im Saarbrücker Ludwigspark ein Thema. Das nervt auch die Protagonisten. Spieler und Trainer wollen sich vor dem Pokal-Halbfinale gegen Kaiserslautern dennoch nicht davon ablenken lassen.

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigspark bleibt ein Rätsel: Am Vormittag setzte leichter Regen in der saarländischen Landeshauptstadt ein - sogleich war das Grün in der Spielstätte des FCS auch wieder Gesprächsthema. Nachdem die Drittligabegegnung mit Rot-Weiss Essen am Samstag bereits vorsorglich vom DFB abgesagt wurde, gibt es gleich wieder Sorgen um das DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag gegen Kaiserslautern (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Für die Spieler eine leidige Angelegenheit: "Du weißt gefühlt nie wirklich, was Sache ist", sagte Julian Günther-Schmidt dem SID: "Kannst du spielen, kannst du nicht spielen? Ist der Platz ein Sumpf oder nicht? Als Mannschaft ist das irgendwann nervig."

Auch für Trainer Rüdiger Ziehl. Der versucht aber, die "nicht optimale" Rasen-Situation auszublenden: "Ich kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das Wetter kann ich nicht beeinflussen", sagte der Coach: "Es ist so, wie es ist. Der Rasen wird so sein, wie er sein wird." Die Stadt als Eigentümer des Ludwigsparks werde sicher "alles Mögliche" tun, damit das Spielfeld zum Derby gegen den FCK in einem guten Zustand ist. Geschützt werden soll der Platz erneut von einer großen Plane. Letztlich ist aber auch Ziehl klar: "Da sind wir aber abhängig, was von oben runterkommt."

Trotz schlechter Wetterprognose: Voller Fokus auf das Derby

Die Wetterprognosen verheißen dabei nichts Gutes: Bis Dienstag ist quasi durchgehend Regen vorhergesagt, am Freitag und am Spieltag selbst soll es gar stark regnen. Die Wettervorhersage interessiert Ziehl aber "überhaupt nicht." Um sich bestmöglich auf den Pokalhit vorzubereiten, gelte es, die nervige Thematik "beiseite zu schieben." Zustimmung erhielt er von Patrick Sontheimer: "Wir hoffen einfach, dass das Spiel ganz normal und unter guten Bedingungen stattfinden kann", betonte der 25-Jährige: "Wir wollen ein geiles Spiel sehen für unsere Farben", und bringt damit auf den Punkt, worum es in diesem so wichtigen Derby geht. Rasen hin oder her.