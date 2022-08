"Irgendwann muss es passen": Appell an Baku, Lob für Fischer

Mit seinen Leistungen in den bisherigen Pflichtspielen verkörperte Ridle Baku in dieser Saison noch nicht jenen ambitionierten Spieler, der er eigentlich ist. Niko Kovac analysiert die Leistung des Nationalspielers und spricht in höchsten Tönen von einem möglichen Stellvertreter.

Keine Frage, die Leistungskurve im bisherigen Saisonverlauf entspricht längst noch nicht dem, was viele Betrachter, aber wohl auch Ridle Baku selbst erwartet hatten. Ein mäßiges Spiel im Pokal beim Wolfsburger 1:0-Sieg in Jena, ein schlechter Auftritt beim 2:2 zum Saisonauftakt gegen Bremen und ein kaum besserer beim 0:2 zuletzt in München - so richtig drin ist der Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit noch nicht im Geschehen beim VfL.

Die Konkurrenz in der Nationalmannschaft ist groß, und wenn er dort jemanden rausdrücken möchte, dann muss er in allen Phasen des Fußballspiels präsent sein. Niko Kovac

"Die Erwartungshaltung ist bei einem deutschen Nationalspieler immer hoch. Das ist nicht nur seitens des Klubs und des Trainers, sondern auch seitens des Nationaltrainers so. Aber auch bei ihm selbst, er will ja selbst gut performen", bestätigt Niko Kovac. Der Trainer sieht die Leistungen des 24-Jährigen ebenfalls durchwachsen. "Man muss es ein bisschen splitten: Nach vorne ordentlich, nach hinten haben wir sicher das eine oder andere, das wir verbessern müssen. Defensiv muss er stärker werden, das ist einfach so."

In Wolfsburg müsse der beim FSV Mainz 05 ausgebildete Spieler schließlich auch die Signale Richtung DFB aussenden, fordert Kovac, der ihn dabei bestmöglich unterstützt und dies mit einem deutlichen Appell verbindet: "Die Konkurrenz in der Nationalmannschaft ist groß, und wenn er dort jemanden rausdrücken möchte, dann muss er in allen Phasen des Fußballspiels präsent sein. Wir arbeiten tagtäglich. Ob das auf dem Platz, in Besprechungen, in Einzelsitzungen ist, um dem Spieler zu helfen. Aber wir wissen selbst, wie es ist, im Fußball: Irgendwann muss es passen."

Neuzugang Fischer hat "noch Nachholbedarf"

Und wenn nicht? Dann könnte zumindest mittelfristig auch in Wolfsburg eine Variante auf der rechten Abwehrseite zum Zuge kommen - Kilian Fischer, der Zwei-Millionen-Euro-Neuzugang aus Nürnberg und potenzielle Stellvertreter auf der für Baku ja noch neuen Position. Zu dem 21-Jährigen schickt Kovac vorweg: "Kilian ist ein junger Spieler, der vor zwei Jahren noch in der 3. Liga, dann ein halbes Jahr in Nürnberg gespielt hat. Jetzt ist er in der Bundesliga, er hat schon einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Er braucht noch Zeit." Doch der Coach findet schon jetzt lobende Worte: "Er bemüht sich tagein, tagaus. Kilian ist ein Junge, der wenig erzählt und viel arbeitet, das gefällt mir. Er weiß, er ist privilegiert, in der 1. Liga zu sein. Und er will noch viel lernen, das ist eine gute Voraussetzung, ein guter Bundesligaspieler zu werden."

Verletzungen, zuletzt eine Wadenblessur, warfen Fischer bisher in Wolfsburg etwas zurück. "Er hat nun noch Nachholbedarf", weiß Kovac. Doch den höchsten Tönen könnte womöglich bald für Fischer auch seine bisher größte Herausforderung folgen - das Debüt in der Bundesliga.