"Irgendwann holt sich die Straße den Fußball zurück": Thioune und der Satz von Ansgar Brinkmann

Schritt für Schritt will Fortuna Düsseldorf den Fußballfans bei den Heimspielen freien Eintritt gewähren. Die Pläne des Zweitligisten sind nicht weniger als eine Revolution - und folgen damit einem Satz des Ex-Profis Ansgar Brinkmann.

Natürlich musste sich Daniel Thioune am Freitagvormittag erst einmal dazu äußern, was in dieser Woche nach langen Vorbereitungen publik geworden war und in Fußball-Deutschland ziemlich hohe Wellen geschlagen hatte: In der nächsten Saison will Fortuna Düsseldorf bei drei Partien keinen Eintritt verlangen - danach sollen es immer mehr Partien werden. Ein Weg, den Thioune ausdrücklich begrüßt.

Als der 48-Jährige am Freitagvormittag bei der Pressekonferenz vor dem Düsseldorfer Heimspiel gegen den Karlsruher SC gebeten wurde, seine Sicht auf die Dinge darzulegen, da leuchteten seine Augen. Es sei "brutal spannend", "großartig" und "richtig cool", was der Klub da gerade angestoßen habe, sagte Thioune und verriet, dass er anfangs durchaus ein paar Zweifel gehegt habe. "Ich muss sagen, dass ich natürlich auch Fragezeichen hatte", gestand Düsseldorfs Trainer - er habe dann aber "schnell erkannt", worum es gehe: "Der Fußball", so Thioune, "geht wieder zurück an die Basis."

Was Fans alles auf sich nehmen, um ihrer Mannschaft in der gesamten Republik nachzureisen, was eine Familie aufbringen muss, um am Wochenende ins Stadion gehen zu können - dafür habe er eine Menge übrig, betonte Thioune und sprach dann exemplarisch über all die Reisen, die im Laufe einer langen Saison anfallen: "Ich habe schon häufiger betont, wie sehr ich es wertschätze, bei Auswärtsspielen begleitet zu werden. Ich weiß, wie hoch dieser Aufwand ist - verbunden mit Urlaubstagen und sehr viel Geld für die Anreise und einem Ticket in einem Fußballstadion."

In Corona-Zeiten herrschte Tristesse ohne die Fans

Was die Fans auf den Tribünen ausmachen, wurde gerade dann deutlich, als sie im Zuge der Corona-Pandemie nicht zugegen waren. Leere Ränge, keine Stimmung: Es waren triste Zeiten, in denen Spieler, Trainer und Funktionäre immer wieder hervorhoben, wie sehr ihnen der Anhang und die Atmosphäre fehlen.

Jetzt will die Fortuna neue Wege einschlagen, sich "öffnen" und den Fan etwas "zurückgeben", wie Thioune am Freitag erklärte, bevor er die Brücke zu seinem früheren Teamkollegen Ansgar Brinkmann schlug. Die beiden haben in der Saison 2000/01 das Trikot des VfL Osnabrück getragen - nun sagte Thioune: "Ansgar Brinkmann hat mal gesagt: 'Irgendwann holt sich die Straße den Fußball zurück.' Vielleicht geben wir jetzt die Straße oder den Fußball den Leuten zurück."