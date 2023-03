Iran: Ghalenoei wird zum zweiten Mal Nationaltrainer

Irans Suche nach einem neuen Nationaltrainer hat ein Ende. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM tritt Amir Ghalenoei in die Fußstapfen von Carlos Queiroz. Der Iraner ist eine Notlösung, weil die finanziellen Mittel für einen ausländischen Top-Trainer fehlen.

Amir Ghalenoei wird nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur "Irna" neuer iranischer Nationaltrainer. Der 59-Jährige war von 2006 bis 2007 bereits Nationaltrainer, nach nur einem Jahr folgte damals die Trennung wegen Erfolgslosigkeit. Jetzt soll der Iraner seine Nation nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar zurück in die Erfolgsspur führen. Die offizielle Ernennung des neuen Coaches soll laut "Irna" am Sonntagnachmittag folgen.

Ghalenoei bei Experten umstritten

Ghalenoei gilt als Notlösung. Der Wunsch, einen renommierten ausländischen Trainer zu verpflichten, scheiterte schlussendlich an den mangelnden finanziellen Mitteln. Zurzeit steckt das islamische Land in einer wirtschaftlichen Krise. Der bei Experten umstrittene Ghalenoei ist nichtsdestotrotz der erfolgreichste Coach des Landes. Ghalenoei kann fünf iranische Meistertitel vorweisen.

Er tritt die Nachfolge des Portugiesen Carlos Queiroz an. Der 70-Jährige hatte erst im September die Nationalelf übernommen, ehe nach der erfolglosen WM die Trennung erfolgte. Auch für Queiroz, der mittlerweile für die Auswahl von Katar zuständig ist, war es bereits die zweite Amtszeit als iranischer Nationalcoach. Von 2011 an hatte Queiroz beinahe ein Jahrzehnt lang die Iraner trainiert.