Nach Sieg gegen Irak: Iran für die WM qualifiziert

Der Iran hat am Donnerstag sein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar gebucht. Drei Spieltage vor Ende kann das Team von Trainer Dragan Skocic nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.

Feierstimmung: Der Iran ist bei der WM dabei. AFP via Getty Images

Ein 1:0 am Donnerstag gegen den Irak brachte den Iran zur WM. Den Treffer des Tages erzielte Mehdi Taremi vom FC Porto in der 48. Minute vor rund 10.000 Zuschauern. Die Mannschaft von Coach Skocic hat damit nach sieben Spielen 19 Punkten eingefahren. Es wurden alle Spiele gewonnen bis auf die Partie gegen Südkorea, in der es ein 1:1 gab.

Als neuer Tabellenführer der Gruppe A der 3. Runde in der Asien-Qualifikation sind die Iraner nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen. Drei Spieltage vor Ende der Gruppenphase beträgt der Vorsprung zu Platz drei zehn Zähler.

Es wird die dritte WM-Teilnahme für Iran nacheinander sein. 2014 und 2018 war jeweils nach der Gruppenphase schon Schluss.