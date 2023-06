Irakische Athleten hatten Einreiseprobleme nach Deutschland

Im Vorfeld der Special Olympics World Games ist es bei mehreren Delegationen, auch der irakischen, zu Schwierigkeiten bei der Einreise gekommen. Die üblichen Formulare passten nicht zu den Lebensumständen vieler Athleten.

Der irakische Gewichtheber Abbas Taresh (li.) gewann Gold in seiner Klasse. IMAGO/GEPA pictures

Aus Berlin berichten Paul Bartmuß und Thomas Müller

Die Delegation des Irak bei den Special Olympics World Games in Berlin besteht aus 21 Athleten und drei Athletinnen. Angesichts der Umstände in dem krisengeschüttelten Land eine vorzeigbare Größe, sind doch ähnlich viele Iraker gemeldet wie etwa Sportlerinnen und Sportler aus Brasilien (25) oder Mexiko (26).

Doch lange war unklar, ob die Asiaten überhaupt in Berlin an den Start gehen können würden. Der Special-Olympics-Weltverband LOC bestätigte dem kicker auf Anfrage, dass es bei der Visumserteilung zu Problemen gekommen ist.

"Die Schwierigkeiten bei der Einreise einiger Mitglieder der irakischen Delegation ergaben sich vor allem aufgrund der Angaben bei den Einreiseformularen, die Nachfragen bei der Visa-Bewilligung nach sich zogen", sagte LOC-Chef Sven Albrecht.

Erst zwei Wochen vor den Weltspielen wurden die Visa ausgestellt

Weil viele Athleten nicht in direkten Arbeitsverhältnissen stehen, sondern etwa in Behindertenwerkstätten beschäftigt sind, passten die üblichen Einreiseformulare nicht zur Lebenssituation der geistig behinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie viele Delegationen von diesen oder ähnlichen Problemen betroffen waren, blieb zunächst unklar. Offenbar befürchteten die Behörden auch, dass sich einzelne Teile der Delegation absetzen könnten, um dauerhaft in Deutschland zu bleiben.

Albrecht wies darauf hin, dass das LOC nach Bekanntwerden des Problems in der zweiten Maihälfte "gemeinsam mit den zuständigen Behörden" an Lösungen gearbeitet habe, "sodass die irakische Delegation wie geplant einreisen konnte". Erst Anfang Juni, also knapp zwei Wochen vor Beginn der Weltspiele, hätten die Visa schließlich ausgestellt werden können.

Alles andere als eine Vorbereitung nach Plan für die Athletinnen und Athleten aus dem Irak. Vor Beginn der World Games schrieb etwa das Bundesministerium des Innern und für Heimat auf seiner Website, dass Menschen mit geistiger Behinderung "noch immer zu häufig von Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen" seien. "Die gemeinsamen Erlebnisse auf und neben den Wettkampfstätten bringen Inklusion in die Öffentlichkeit und zeigen, wie es gehen kann."