Ipswich marschiert in die Premier League durch - Röhl schafft das Wunder

Der Aufsteiger steigt auf: Nach 22 Jahren kehrt Ipswich Town in die Premier League zurück. Am letzten Spieltag der Championship jubelte mit Danny Röhl auch ein deutscher Trainer.

In Ipswich durfte am Samstag die Aufstiegsparty steigen - Danny Röhl (re.) bejubelte mit Sheffield Wednesday den Klassenerhalt. imago images (2)

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren ist wieder ein Klub von der dritten in die erste englische Liga durchmarschiert. Erfolgscoach Kieran McKenna, der zuvor Co-Trainer bei Manchester United - unter anderem bei Ralf Rangnick - war, hat Ipswich Town nach dem Aufstieg in die Championship nun auch in die Premier League geführt.

Mit einem 2:0-Sieg gegen Absteiger Huddersfield Town sicherten sich die Tractor Boys am Samstag den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Leicester City, das bereits vorher als Meister festgestanden hatte. Ipswich, das eine Fanfreundschaft mit Fortuna Düsseldorf unterhält, spielte mit attraktivem Fußball von Beginn an oben mit und darf sich nun erstmals seit 22 Jahren wieder Erstligist nennen. Zuletzt war Southampton 2012 ein solcher Durchmarsch gelungen.

Farke muss mit Leeds nachsitzen

Leidtragender des Town-Märchens ist Leeds United. Der letztjährige Premier-League-Absteiger hatte zuletzt seine gute Ausgangslage verspielt und verpasste als erster Klub seit Sunderland 1998 mit 90 Punkten (oder mehr) den direkten Aufstieg. Zum Abschluss unterlag das Team von Trainer Daniel Farke, der bereits zweimal in die Premier League aufgestiegen ist, mit 1:2 gegen Southampton und hatte schon damit keine Chance mehr, den Drei-Punkte-Rückstand auf Ipswich aufzuholen.

In die Play-offs geht Leeds nach der vierten Niederlage aus sechs Spielen nicht gerade formstark - Gegner im Halbfinale wird Farkes Ex-Klub Norwich City. Im zweiten Halbfinale stehen sich Southampton und West Bromwich gegenüber. Für Hull, das als Siebter noch gelauert hatte, ist die Saison dagegen beendet.

Röhl rettet Wednesday - Birmingham erstmals seit 1994 drittklassig

Im Keller machte Danny Röhl mit Sheffield Wednesday das Wunder perfekt. Der langjährige Assistent von Hansi Flick, gerade erst 35 Jahre alt geworden, hatte im Oktober beim viermaligen Meister (letztmals 1930) erstmals einen Cheftrainer-Posten übernommen und hielt die Klasse. Dabei hatte der 1867 gegründete Traditionsklub als Aufsteiger den schlechtesten Saisonstart seiner Geschichte hingelegt und am ersten Rückrundenspieltag noch neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufgewiesen.

Einen Punkt hatte die Röhl-Elf in Sunderland noch für den Klassenerhalt benötigt, am Ende bejubelte Wednesday einen 2:0-Sieg. Während auch Mit-Aufsteiger Plymouth Argyle (1:0 gegen Hull) und die Blackburn Rovers (2:0 in Leicester dank Torschützenkönig Szmodics) am Samstag den Absturz in die Drittklassigkeit verhinderten, erwischte es als dritten Absteiger neben Schlusslicht Rotherham United und André Breitenreiters Huddersfield Birmingham City. Die Blues, bei denen in dieser Saison Wayne Rooney ein miserables Trainer-Intermezzo erlebt hatte, machten mit dem 1:0 gegen Norwich zwar ihre Hausaufgaben, doch die Patzer der Konkurrenz blieben aus. Damit ist Birmingham erstmals seit 1994 nur noch drittklassig.