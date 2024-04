Dramatischer Heimsieg im Spitzenspiel: Ipswich stößt Leicester vom Thron

Ipswich Town nährt die Hoffnungen vom Premier-League-Aufstieg: Der Championship-Neuling gewann am Ostermontag ein packendes Spitzenspiel gegen Southampton in dramatischer Manier mit 3:2.

Nach dem 3:1-Comebacksieg von Leicester City am Nachmittag stand Ipswich im Spitzenspiel am Abend des Ostermontags unter Zugzwang.

Dass der Liga-Neuling, der eine bemerkenswerte Rolle in der Championship einnimmt, damit umgehen kann, bewies er bereits in der Anfangsphase. Für eine druckvolle Vorstellung belohnte Davis die Tractor Boys, der beste Vorbereiter der Liga donnerte den Ball aus spitzem Winkel ins kurze obere Eck (13.).

Southampton allerdings antwortete mit dem Selbstverständnis der vergangenen Wochen und schockte die Hausherren mit dem postwendenden Ausgleich nachhaltig: Aribo verlängerte auf Adams, der eiskalt rechts unten einschoss - ausgerechnet Davis hatte das Abseits aufgehoben (14.).

In der Folge nutzten die Saints den Rückenwind und drehten die Spieß bereits nach 23 Minuten komplett um: Der tolle flache Diagonalball von Stuart Armstrong erreichte Adam Armstrong, der mit dem ersten Kontakt zum 2:1 ins linke untere Eck vollstreckte. Beinahe hätte Southampton sogar ein 3:1 mit in die Kabine genommen, doch bei Frasers Schuss aufs rechte untere Eck fehlten ein paar Zentimeter (43.).

Ipswich verliert auch noch Torjäger Moore

Ein verunsichert wirkendes Ipswich hatte dazu Torjäger Moore verloren, den eine Rückenverletzung schon nach 36 Minuten ausbremste. Nach dem Seitenwechsel war Southampton zunächst die bessere Mannschaft, doch erst scheiterte Bednarek per Kopf an Hladky, dann Fraser im Eins-gegen-eins am Tschechen (54., 58.).

Es musste etwas verändert werden - und der Dreierwechsel von Coach Kieran McKenna verfehlte seine Wirkung nicht: Zwei Minuten nachdem Joker Al-Hamadi den linken Pfosten getroffen hatte, war es ein Ein-Kontakt-Spiel, das Broadhead zum umjubelten 2:2 nutzte (68.).

Davis in seiner gefährlichsten Rolle

Das letzte Wort an der nun wieder brodelnden Portman Road unter den Augen von Edelfan Ed Sheeran war noch nicht gesprochen. Zum Auftakt einer dramatischen Schlussphase sah Southamptons Bree Rot, weil er Davis vor dem Strafraum nicht anders stoppen konnte (85.).

Eben jener Davis war es auch, der in der siebten Minute der Nachspielzeit seine 19. Vorlage in dieser Saison sammelte: Sarmiento, erst in der 89. Minute eingewechselt, nahm den Ball schlampig an und setzte ihn dann doch ins rechte untere Eck zum 3:2-Endstand. Bereits Ende Januar gegen Leicester war der 21-Jährige der späte Held gewesen.

Nach dem 26. Sieg im 40. Championship-Spiel grüßt Ipswich wieder von der Tabellenspitze, kann auch am Montag nicht mehr von Leeds United (vier Zähler weniger) eingefangen werden. Als nächster Gegner wartet auf die Tractor Boys nun am Samstag (13.30 Uhr) Norwich City um Trainer David Wagner.