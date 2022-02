Iohara erlöst Hennef - Breinig und Deutz senden Lebenszeichen aus dem Keller

Der FC Hennef entging nur knapp einer Blamage gegen Eilendorf. Derweil sendeten der SV Breinig und SV Deutz Lebenszeichen aus dem Keller der Mittelrheinliga.

Das war knapp. Zum 19. Spieltag empfing der Tabellenzweite FC Hennef den tief im Tabellenkeller steckenden SV Eilendorf, eigentlich eine klare Angelegenheit für den FCH, eigentlich. In Wahrheit gestaltete sich die Flutlichtpartie aber etwas anders. Hennef - auf heimischen Kunstrasen zwar über die meiste Zeit spielbestimmend - tat sich enorm schwer, Lücken in der vielbeinigen SVE-Defensive zu finden. Bis tief in die zweite Hälfte hinein sah es auch danach aus, als würde würde sich die drittbeste Offensive der Liga tatsächlich am stählernen Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne ausbeißen. Doch dann kam Minute 77. Nach einer starken Kombination brach Dahas auf dem linken Flügel durch. Von der Grundlinie brachte er das Leder scharf vor das Tor, wo Iohara mit links ins kurze Eck einschob - ein Wirkungstreffer. Die Gäste, vom späten aber zweifelsohne verdienten Führungstreffer überrumpelt, hatten dem Rückstand nichts mehr entgegenzusetzen. Aufgrund des knappen Heimsieges zieht der FC Hennef in der Tabelle mit Spitzenreiter Düren gleich. In Eilendorf stehen die Zeichen derweil weiterhin klar auf Abstieg. Mit zwölf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer rangiert die Mannschaft von Carsten Wissing derzeit auf Rang 15 der Mittelrheinliga.

Knappe Siege für Glesch-Paffendorf und Freialdenhoven - Bergisch Gladbach patzt in Hürth

Auch die Viktoria Glesch-Paffendorf und die Borussia Freialdenhoven durften sich über knappe Siege freuen. Glesch-Paffendorf schlug den FC Pesch auswärts mit 1:0, Freialdenhoven entführte dank eines späten Treffers von Abwehrspieler Danny Fäuster drei Punkte aus Vichttal.

Etwas deutlicher siegte dagegen der SV Deutz 05. Im Keller-Krimi mit der Spvg Wesseling-Urfeld schlug der SVD den Tabellenletzten souverän mit 3:1. Mann des Abends war hierbei zweifelsohne Riki Isobe, der alle drei Treffer der Hausherren erzielte. Neben dem SV Deutz sendete auch der SV 1910 Breinig-Breinigerberg Lebenszeichen aus dem Keller. Die Mannschaft von Achim Rodtheut schlug den VfL Alfter auswärts mit 3:2. Beide Mannschaften stecken trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse aber nach wie vor tief im Keller fest.

Dicht an der Grenze zum rettenden Ufer rudert derzeit der FC Hürth, auch weil die Mannschaft von Oliver Heitmann zuletzt einen durchaus überraschenden Punktgewinn beim Tabellendritten Bergisch Gladbach 09 feiern durfte. Nach 90 Minuten stand es 1:1 im salus Park Hürth. Dadurch schrumpft der Abstand zum zwölften Tabellenplatz - derzeit vom FC Blau-Weiß Friesdorf belegt - auf einen Punkt.

Apropos Blau-Weiß Friesdorf. Zum Abschluss des 19. Spieltags reisen die Blau-weißen zur Spvg Frechen 20. Anstoß ist um 19:30.