IOC will über Olympia-Start Russlands zu "geeignetem Zeitpunkt" entscheiden

Das Internationale Olympische Komitee hat keinen Zeitplan für eine Entscheidung über eine Olympia-Zulassung von russischen und belarussischen Athleten.

"Wir werden diese Entscheidung zu einem geeigneten Zeitpunkt treffen", sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Lausanne.

Vielmehr wolle man erst abwarten und überprüfen, wie die Kriterien für die vom IOC empfohlene Rückkehr von Sportlern und Sportlerinnen als neutrale Athleten zu internationalen Sportwettkämpfen eingehalten werden. "Es ist eine extrem komplizierte Situation, in der sich jeden Tag, jeden Monat etwas verändern kann", sagte der deutsche IOC-Präsident.

Nach dem Willen der IOC-Führung dürfen weiterhin keine internationalen Wettbewerbe in Russland und Belarus stattfinden. Regierungsvertreter aus beiden Ländern dürfen nicht zu Wettkämpfen eingeladen werden. Zudem müssen Athletinnen und Athleten auf Flagge, Hymne und Symbole ihrer Heimatnationen verzichten und sich an die Anti-Doping-Bestimmungen halten. Sie dürfen nur an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nicht aktiv unterstützen.

Stichtag 26. Juli

Nach Regel 44.1 der Olympischen Charta muss das IOC ein Jahr vor Eröffnung der Olympischen Spiele Einladungen an die Nationalen Olympischen Komitees versenden. Für die Sommerspiele 2024 in Paris wäre der 26. Juli 2023 der späteste Zeitpunkt.