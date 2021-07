Ioannidis wechselt innerhalb der Regionalliga West

Dimitrios Ioannidis bleibt der Regionalliga West nach Ablauf seiner Leihe zu den Sportfreunden Lotte erhalten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler läuft ab sofort für Rot Weiss Ahlen auf.

Am Mittwochabend vermeldete der Tabellen-18. der vergangenen Saison mit Ioannidis den sechsten Neuzugang für die kommende Spielzeit, die für RW Ahlen am 14. August beim SV Straelen beginnt.

Ioannidis kommt vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard, für den er zweimal in der Eredivisie zum Einsatz kam. Diese liegen schon einige Zeit zurück, denn bereits in der vergangenen Saison war der gebürtige Essener verliehen: an Ahlens Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte. 31 Einsätze in der Regionalliga West stehen zu Buche. Im neuen Trikot sollen weitere hinzukommen.



"Ich freue mich, weiter in dieser starken Regionalliga West spielen zu können", sagt Ioannidis, dem laut RW Ahlen auch Angebote aus Griechenland vorgelegen haben.