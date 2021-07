Inzidenz knackt die 40: Frankfurt darf trotzdem auf über 20.000 Fans hoffen

Bislang schien es so, als sei eine Sieben-Tage-Inzidenz in Höhe von 35 der kritische Wert - liegt er höher, dürfen nur 5000 Fans ins Stadion. Die aktuellen Auslegungshinweise zur Coronavirus-Schutzverordnung wie auch ein Statement von Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer dürften bei der Eintracht nun aber für Erleichterung sorgen.

Bereits am Donnerstag knackte die Stadt Frankfurt die 35er Inzidenz, am Freitag stieg der Wert laut RKI auf 40,2; in den vergangenen sieben Tagen wurden 307 neue COVID-19-Infektionen nachgewiesen. Das vermeintliche Problem für Eintracht Frankfurt: Vor gut zwei Wochen war beschlossen worden, dass bei einer Maximalauslastung von 50 Prozent bis zu 25.000 Fans in die Stadien zurückkehren dürfen - solange die Sieben-Tage-Inzidenz bei unter 35 liegt.

Doch obwohl dieser Wert nun überschritten wurde, kann die Eintracht diesen Trend mit einer gewissen Gelassenheit sehen. In der "Bild" erklärte Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) nun: "Ab einer Inzidenz von 35 erlaubt das Land Hessen nur bis zu 5000 Zuschauende. Aber Geimpfte und Genesene zählen zusätzlich. Deshalb lasst Euch impfen, liebe Eintracht-Fans!"

Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt

In der kommentierten und am 22. Juli aktualisierten Fassung der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen stößt man auf Seite 25 auf die entscheidende Stelle: "Auf der Grundlage bundeseinheitlicher Absprachen gelten für (Sport-)Großveranstaltungen in Hessen folgende Leitlinien: Veranstaltungen mit mehr als 750 Personen in geschlossenen Räumen oder mehr als 1.500 Personen im Freien bedürfen immer einer individuellen Genehmigung durch die örtlich zuständigen Gesundheitsämter. Dabei werden Geimpfte und Genesene nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 nicht mitgezählt. Hierbei ist das aktuelle lokale/regionale Pandemiegeschehen zu berücksichtigen. Eine Zulassung oberhalb einer Grenze von 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erfolgt nicht, wenn die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner am Austragungsort über 35 liegt und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert Koch-Instituts." Es ist nur ein kurzer Satz in dem Paragrafendschungel des 33 Seiten umfassenden Dokuments, doch er hat für die Eintracht und ihre Fans eine fundamentale Bedeutung: Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Demnach dürften am 21. August gegen Augsburg nicht nur 5000 ungeimpfte Personen ins Waldstadion, sondern darüber hinaus bis zu 20.000 Geimpfte und Genesene. Dies erklärt sich vor dem Hintergrund der Gesamtkapazität (51.500 Plätze) und folgender Passage in der Verordnung: "Oberhalb einer absoluten Zahl von 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern liegt die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern."

Schon bei der Generalprobe gegen St. Etienne am 31. Juli könnten also mehr als 5000 Anhänger in die Arena strömen. Immer vorausgesetzt, die Verordnung wird bis dahin nicht an den entscheidenden Stellen verändert. Es wäre nicht die erste und wohl auch nicht die letzte plötzliche Wendung in der nicht immer rationalen Pandemiepolitik.