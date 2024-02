Inzaghi zwingt Allegri zur Zustimmung

Inter Mailand hat im Spitzenspiel gegen Juventus bewiesen, dass es in der Tabelle zu Recht ganz oben steht. Das wissen auch beide Trainer, die sich in ihrer Tonalität unterschiedlich äußerten - inhaltlich aber ziemlich gleich.

Herzliche Umarmung: Max Allegri (li.) und Simone Inzaghi. Inter via Getty Images

Dass das Derby d'Italia schließlich mit dem italienischsten aller Ergebnisse endete, einem 1:0 für Inter, wollte Simone Inzaghi begründet wissen. Der Trainer des amtierenden Champions-League-Finalisten hob hervor, dass nur mehrere Glanztaten von Juve-Keeper Wojciech Szczesny einen höheren Sieg seiner Mannschaft verhinderten - und hatte damit nicht Unrecht. Das Spitzenspiel war eine eindeutige Angelegenheit.

Am Sonntagabend in San Siro hätten die erstarkten Bianconeri zumindest vorübergehend an den Nerazzurri vorbeiziehen können, stattdessen hängt der Rekordmeister nun vier Punkte zurück. Obwohl Inter ein Spiel weniger gespielt hat. Wer dieser Wochen weiterhin die beste italienische Vereinsmannschaft ist, auf diese Frage gibt es eine Antwort.

"Wir haben dominiert, Yann Sommer konnte sich sogar ein wenig ausruhen", sprach Inzaghi in aller Deutlichkeit ins DAZN-Mikrofon. Seine Mannschaft hatte auch dem gegnerischen Trainer quasi keine andere Meinung gelassen. "Ich habe immer gesagt, dass Inter der Favorit auf den Scudetto ist", betonte Juve-Coach Max Allegri, für den sich die zurückhaltenden Worte ausgezahlt haben.

Inter begann dominant, machte dominant weiter, ließ das große Juve eigentlich nur reagieren und kaum mal zu einer Chance kommen. Eine gute hatte beim Stand von 0:0, kurz vor dem einzigen Tor des Abends - einem Eigentor -, zwar der formstarke Dusan Vlahovic. Doch dem Serben versprang der Ball. Viel mehr Sorgen musste sich Inter-Keeper Sommer anschließend nicht machen. Abmoderiert im Stile eines Meisters.

Martinez' "Ausfall" wird einfach abgefangen

Sommer und die Defensive blieben im 22. Ligaspiel bereits zum 14. Mal ohne Gegentor, sodass Inter sogar einen unterdurchschnittlichen Auftritt seines Leistungsträgers und Kapitäns Lautaro Martinez verkraften konnte. "Das war das beste Zeichen für Inzaghi", bemerkte die "Gazzetta dello Sport". Selbst Allegri schwärmte von der Eingespieltheit und Erfahrung des Mailänder Kollektivs.

Wenn Inter am 28. Februar sein Nachholspiel gegen Atalanta gewinnt, besteht bei jetzigem Stand die Möglichkeit, dass die Nerazzurri ihren ärgsten Verfolger bereits auf sieben Punkte distanzieren. Wobei ihr Trainer in Sachen Tableau durchblicken ließ, dass er sich ob der guten Punkteausbeute der Rivalen - Inter musste für seine Position bisher 18 von 22 Spielen gewinnen - noch nicht viel auf den Vorsprung einbildet. Am Ende setzte Inzaghi doch auf verbalen Catenaccio.