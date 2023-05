Inzaghi weist Kritik zurück - Präsident Zhang verfolgt "nur ein einziges Ziel"

Inter Mailand steht zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder im Champions-League-Finale. Viele Nerazzurri verspürten deshalb Genugtuung. Präsident Steven Zhang lobte Coach Simone Inzaghi ausdrücklich.

Schon vor dem Halbfinal-Rückspiel hatte sich Simone Inzaghi schmunzelnd über die vermeintliche Todesgruppe geäußert, die Inter für die Champions-League-Saison 2022/23 zugelost worden war. Barça scheiterte bereits in der Gruppenphase, der FC Bayern dann im Viertelfinale an Manchester City. Stattdessen steht Inter zum ersten Mal seit der Triple-Saison 2009/10 unter José Mourinho wieder im Endspiel des wichtigsten europäischen Wettbewerbs.

Der "Corriere dello Sport" schrieb nach dem 1:0 gegen Milan von einem "Inzaghi-Meisterwerk". Die Schlagzeilen in Italien hatten noch vor nur einem Monat ganz anders geklungen. So mancher sah Inzaghi bereits auf einem angesägten Stuhl sitzen. Auch deswegen adressierte der 47-Jährige am Dienstagabend bewusst eine Botschaft an seine Kritiker: "Ich weiß, wer immer für mich da war und wer nicht, als ich in Not war. Ich weiß, was in diesen Monaten passiert ist, aber ich habe das Glück, einen wunderbaren Trainerstab an meiner Seite zu haben, und ein Team, das mir 20 Monate lang in allem gefolgt ist."

Ich wurde vor 19 Monaten gebeten, das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Simone Inzaghi

Die Belohnung seien zwei Endspiele - das in der Coppa Italia am 24. Mai gegen Florenz und das in Istanbul am 10. Juni. Angesichts von fünf Punkten Vorsprung in der Serie A auf Rang fünf, den aktuell Rivale Milan innehat, ist auch ohne einen Triumph in Istanbul eine Champions-League-Teilnahme in der Saison 2023/24 so gut wie abgesichert.

Die Entwicklung unter Inzaghi ist bemerkenswert. "Als ich angerufen wurde, wusste ich, was in den letzten Jahren mit Inter passiert war. Ich wurde vor 19 Monaten gebeten, das Achtelfinale der Champions League zu erreichen, was der Verein seit 2011 nicht mehr geschafft hatte", gestand der Inter-Coach: "Ich fand die letzte Saison in der Champions League sehr gut, diese noch besser. Niemand hat uns etwas geschenkt, wir hatten starke Gegner und haben uns den Einzug ins Finale verdient."

Im Vorjahr war Inter im Achtelfinale knapp am FC Liverpool (0:2, 1:0) gescheitert. "In den nächsten Tagen werden wir vielleicht realisieren, was passiert ist", sagte Inzaghi bei "Sport Mediaset": "Am Anfang war es ein Traum, aber wir haben immer daran geglaubt, hatten einen außergewöhnlichen Lauf, und das Halbfinale in einem Derby auf diese Weise zu gewinnen, ist ungemein befriedigend." Vier Stadtderbys gab es seit dem Jahreswechsel, alle vier hat Inter für sich entschieden. Inzaghi lobte sein Team für "Stärke, Entschlossenheit, Aggressivität, Konzentration".

Zhang über Inzaghi: "Der einzige Trainer, der mich nicht nach einem Spieler fragt"

Auch Steven Zhang zeigte sich begeistert. "Wir sind seit sieben Jahren Inters Eigentümer, ich bin mit 24 Jahren hierhergekommen", sagte der chinesische Klubpräsident: "Es gab in diesem Jahr Spieler, die noch nie in der Champions League gespielt hatten. Jetzt haben wir das Finale erreicht und Inter wieder an die Spitze gebracht. Solange wir hier sind, werden wir jeden Tag daran arbeiten, Inter in dieser Position zu halten."

Inzaghi ist nach Giovanni Invernizzi im Jahr 1972 (0:2 gegen Ajax) erst der zweite italienische Inter-Coach, der das Finale des wichtigsten europäischen Wettbewerbs erreicht hat. Ein Sonderlob gab es von Zhang: "Ich habe schon mit vielen Trainern zusammengearbeitet, auch wenn ich erst 31 Jahre alt bin, aber Inzaghi ist etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes, sehr ruhig in jeder Situation. Ob wir gewinnen oder verlieren, er ist immer ruhig, vielleicht ist das seine größte Qualität."

Zhang kennt derweil seine eigene Rolle im Erfolgsteam. "Solange ich hier bin, besteht das Ziel darin, eine bessere Mannschaft für die nächste Saison aufzubauen, das ist unser einziges Ziel." Und Inzaghi scheint dem Chinesen dabei freie Hand zu lassen. "Er ist der einzige Trainer, der mich nicht nach einem Spieler fragt."