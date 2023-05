Inzaghi denkt schmunzelnd zurück: "Die Bayern hatten sich auch nicht gefreut"

Inter Mailand ist womöglich nur noch 90 Minuten vom Champions-League-Finale entfernt. Trainer Simone Inzaghi kommt daher noch mal die Auslosung ins Gedächtnis.

Nicht immer die ganz großen Schlagzeilen zu schreiben, das ist Simone Inzaghi gewohnt. Sein großer Bruder Filippo ist stets der bessere Fußballer gewesen, doch als Trainer hat sich das Blatt gewendet. Mit Inter steht Simone ausgerechnet gegen Stadtrivale Milan, mit dem Filippo einst triumphierte, in bis dato relativ unauffälliger Manier vor dem Einzug ins Finale der Champions League.

Der Tragweite dieser Chance ist sich der 47-Jährige (drei Länderspiele für Italien) bewusst: "Es ist eines der wichtigsten Spiele in Inters Vereinsgeschichte", sagte Inzaghi am Montag vor dem Halbfinalrückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker), in das die Nerazzurri mit einem 2:0-Vorsprung gehen. Er weiß: "Wir werden nicht einfach nur verwalten können."

In der Tat wäre der Finaleinzug Inters erster seit der Triple-Saison 2009/10 unter José Mourinho, zuvor hatte der Traditionsklub die größte europäische Vereinstrophäe "nur" 1964 und 1965 unter Helenio Herrera gewonnen.

Die Todesgruppe überlebt

Dass vor der Saison wohl die wenigsten Inter auf dem Weg ins Endspiel von Istanbul (10. Juni) erwartet hätten, griff Inzaghi vor dem bisher größten Abend seiner Trainerkarriere nochmals auf. "Nach der Auslosung im August waren wir schon enttäuscht", erinnerte sich der Trainer, der es in der Gruppenphase unter anderem mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona zu tun bekommen hatte.

"Aber ich sagte meiner Mannschaft trotzdem, dass sich auch Bayern und Barça über uns als Gruppengegner nicht gefreut haben", so Inzaghi - trotz zweier Niederlagen gegen den deutschen Rekordmeister beendeten die Nerazzurri ihre Gruppe schließlich vor Barcelona als Zweiter. Im Achtelfinale warfen sie den FC Porto raus (1:0, 0:0), im Viertelfinale Benfica (2:0, 3:3).

Gegen Milan, gegen das in der Königsklasse bisher beide Male Endstation war (Halbfinale 2003, Viertelfinale 2005), gehen Inzaghi und Inter nun ebenfalls mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel - das ein Heimspiel ist. Was an der Spielstätte zwar rein gar nichts ändert, auf den Rängen aber sehr wohl.