Investoren-Deal: Warum EQT raus ist

Der Einstieg eines Investors in die DFL-Wettbewerbe ist beschlossene Sache. Einzig die Wahl des potenziellen Partners steht aus - und ist nun um eine Option ausgedünnt worden.

Nach wie vor sehen vor allem die Fankurven den möglichen Einstieg eines strategischen Partners in Bundesliga und 2. Liga kritisch, was sich auch am Samstag wieder in Protestaktionen manifestierte. Allerdings zeigt das Aus für einen der Bieter, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gewillt ist, an ihren Roten Linien festzuhalten.

Rote Linien und Rahmenbedingungen

Dass diese womöglich dem Druck eines milliardenschweren Private-Equity-Fonds nicht standhalten werden im Zweifelsfall, äußerten Kritiker des potenziellen Deals im Dezember, als die 36 DFL-Klubs mit einem unter fragwürdigen Gesichtspunkten zustande gekommenen Abstimmungsergebnis Grünes Licht signalisierten.

Im Zuge dieses Votums wurden die DFL-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel mit einem Abschlussmandat ausgestattet, um unter festgelegtem Rahmen eine strategische Partnerschaft mit einem Investor einzugehen. Jener Rahmen umfasst auch sogenannte Rote Linien, etwa die Beibehaltung bestimmter Kompetenzen in Liga-Hand oder lediglich eingeschränkte Einflussnahmen des potenziellen Partners.

EQT-Konzept fällt durch

In den jüngsten Verhandlungen jedoch hinterfragte einer der drei Bewerber genau diese Einflussnahmen - und wurde auch aus diesem Grund ausgemustert. Am Mittwoch präsentierten die Interessenten Blackstone, CVC und EQT ihre konkretisierten Konzepte dem DFL-Präsidium, welches daraufhin bekanntlich den Kreis auf CVC und Blackstone einengte.

Nach kicker-Informationen soll ein Motiv für das EQT-Aus gewesen sein, dass sich der schwedische Fonds ein Nachverhandlungsrecht einräumen lassen wollte für den Fall, dass bei der momentan laufenden Ausschreibung der nationalen Medienrechte ein Einnahmerückgang herauskommt. Jene Rechte sind die Haupterlösquelle der Liga, aktuell fließen pro Saison 1,1 Milliarden Euro dafür. Weder die DFL noch EQT wollten sich auf Anfrage zu dem Sachverhalt äußern.

CVC und Blackstone im Finale - und in der Kritik

Nun also sind noch CVC und Blackstone übrig. Zwei Firmen, die über eine gewisse Erfahrung im Segment Profifußball verfügen. CVC hat auch in die spanische La Liga und die französische Ligue 1 investiert, worin Kritiker jedoch eine zu große Konzentration möglicher Einflüsse sehen. Bei Blackstone wiederum ist David Blitzer ein hohes Tier, der über die Bolt Football Holdings auch Anteile am FC Augsburg hält, was manch einer als Interessenkonflikt betrachtet.

Für eine gewisse Unruhe hatte im Vorfeld des Mittwochs ein Bericht des "Manager Magazins" gesorgt, wonach Blackstone ein Nachgebotsrecht eingeräumt worden sein soll, nachdem die US-Amerikaner lediglich 952 Millionen Euro für ihre Rechtebeteiligung geboten haben sollen und damit knapp 50 Millionen Euro weniger als ihre Konkurrenten. Allerdings soll Blackstone am Mittwoch vor allem inhaltlich nachgeschärft haben - auch daher fiel die Entscheidung der Liga-Bosse letztlich gegen EQT aus. Nun gehen Blackstone und CVC in die finale Runde.