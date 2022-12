Investitionen angekündigt: Neuer Besitzer für den AFC Bournemouth

Der AFC Bournemouth hat einen neuen Besitzer. Der US-Unternehmer Bill Foley hat bei den Cherries mit sofortiger Wirkung auch den Vorsitz übernommen.

Wie der Premier-League-Klub am Montag mitteilte, hat der bisherige Besitzer Maxim Demin 100 Prozent seiner Anteile an ein Konsortium namens "Black Knight Football Club" verkauft. Diesem steht der 77-jährige Foley vor, dem unter anderem auch das NHL-Team Vegas Golden Knights gehört. Als einer der Minderheitseigner ist US-Schauspieler Michael B. Jordan ("Creed", "Black Panther") an der Übernahme beteiligt.

Foley hat durch die Übernahme der Anteile auch den Vorsitz des AFC übernommen. Der neue Besitzer wird erstmals am 31. Dezember im Vitality Stadium erwartet, wenn sein Klub gegen Crystal Palace spielt. "Er hat auch ein Haus in der Gegend ersteigert, womit Bill sein Engagement für den Fußballverein und die Gemeinde unterstreicht", hieß es auf der Website des AFC Bournemouth, der zugleich dem bisherigen Besitzer Demin für dessen Engagement seit 2011 dankt.

Foley kündigte derweil an, den Klub nach vorn bringen zu wollen, um ihn "in die bestmögliche Position zu bringen, um erfolgreich zu sein". Er werde verstärkt in die Mannschaft "sowie in die Akademie und das Fan-Erlebnis im Vitality Stadium investieren". Außerdem soll möglichst bald mit dem Bau eines "hochmodernen Trainingszentrums" begonnen werden.

Der AFC steht aktuell auf dem 14. Platz in der Premier League, drei Punkte trennten den Aufsteiger von der Abstiegszone. Der 1899 gegründete Verein war auch dank Demins Investement 2015 erstmals in die erste Liga aufgestiegen. 2020 stieg der Klub an der Südküste Englands in die zweitklassige Championshop ab, kehrte aber im vergangenen Sommer zurück.