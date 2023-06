Inters "verrückte" Vereinshymne - und was dahintersteckt

Mit dem Scheitern kennt sich Inter Mailand besser aus als mit großen Erfolgen. Simone Inzaghi hat daran einen kleinen Anteil - und könnte diesen nun umkehren.

"Liebe es, verrücktes Inter, liebe es", trällert die inoffizielle Hymne, dann muss schließlich etwas dran sein an diesem "Pazza Inter". Zwei Jahre lang musste der Gesang in San Siro mal aussetzen, da man sich mit Rosita Celentano, Tochter von Sänger Adriano Celentano, um Rechte stritt. Das nur nebenbei.

Inter hat im August freilich stets alle Titel in der Tasche, also theoretisch. Im Mai seufzt der Interista dann in gewohnter Melancholie: sicher nächste Saison. Am Samstag könnte den Mailändern nach Supercup und Coppa Italia nun ein kleines Triple gelingen, und im vergangenen Sommer an das Endspiel der Champions League zu glauben, ja, auch das war komplett verrückt.

Inter Mailand ist ein großes Gefühl. Zumindest umschrieb so Besitzer Massimo Moratti gerne seinen Klub. Der Erdölmagnat hörte 2013 nach 18 Jahren investierter Unsummen auf, wenig später verkaufte auch sein geliebter Feind Silvio Berlusconi die AC Milan und der Mailänder Calcio versank in eine befremdliche Depression. Nichts war mehr mit Linke gegen Rechte, Massimo gegen Silvio oder Mailand als Fußball-Wohnzimmer Europas.

Von AC-Dissidenten gegründet

Inter bleibt für die eigenen Tifosi bis heute tatsächlich ein Gefühl. Inter ist ausnahmslos durchgeknallt, empfindet hingegen der Rest Italiens. Letztlich liegen die Ansichten gar nicht so weit auseinander, denn kein Klub Italiens kommt der Tragikomödie näher als die "Nerazzurri", die letzten März ihren 115. Geburtstag feierten. Gegründet wurde der Klub von Dissidenten des Stadtrivalen AC Milan, in der Geschichte verpasste er auf absurde Weise Meisterschaften oder sortierte Spieler wie Andrea Pirlo, Dennis Bergkamp und Roberto Carlos aus. Inter ist gemeinsam mit der Stadtkonkurrenz hinter Juventus Turin immerhin der zweitbeliebteste Klub und einzige Verein Italiens, der nie in die Serie B abstieg.

Inter ist Widerspruch und Opposition. Der Schriftsteller Michele Serra

Man gewann bislang 35 nationale und neun internationale Titel, der Interista wähnt sich dennoch auf mysteriösem Konfrontationskurs mit der restlichen Welt des Calcio und das Team wurde lange als notorischer Verlierer belächelt, bei dem sich entnervte Trainer und Spieler die Klinke in die Hand gaben. Inter blieb trotz allem der Lieblingsklub vieler Künstler, denn im Charme des Unvollendeten liegt wohl die Faszination. "Inter ist zerbrechlich und menschlich. Inter ist manchmal frigide, manchmal eine Hure, episch oder pathetisch", schrieb der Schriftsteller Michele Serra. "Inter ist Widerspruch und Opposition."

Die Rebellion liegt womöglich im Ursprung. Am Abend des 9. März 1908 trafen sich in der Mailänder Osteria "L'Orologio" 43 Mitglieder der AC Mailand. Es gab nur einen Programmpunkt: Der Verband hatte für die Folge-Saison den Einsatz von Ausländern untersagt, und so stieß man nach etlichen Diskussionen und reichlich Rotwein kurz vor Mitternacht auf den neuen Verein "Foot-Ball Club Internazionale Milano" an, der "für eine Philosophie ohne sportliche und kulturelle Grenzen" stehen sollte.

Der erste Präsident brauchte einen falschen Bart

Grenzenlos verrückt wurde es gleich zum Start. Zum ersten Präsidenten ernannte man Giovanni Paramithiotti, der im Team den Ruf eines heillosen Unglücksbringers besaß. Während der Heimspiele, die nahe der Stadt-Kanäle Navigli ausgetragen wurden, setzte man ihn deshalb auf ein Boot, von dem aus er verirrte Bälle aus dem Wasser fischen sollte. Als ihm das zu langweilig wurde, klebte er sich einen falschen Bart an und erschlich sich seinen Platz im Stadion. Was dann geschah, da klaffen Zeitzeugenberichte auseinander: Einige beschwören, er wäre erkannt und von Zuschauern und Spielern hochkant hinausbefördert worden. Hardliner hingegen berichten, niemand hätte den Präsidenten bemerkt und Inter den Fluch durch ein 4:0 vertrieben.

Oft hätte sich wohl auch Massimo Moratti gern hinter einem falschen Bart versteckt. Er kaufte Inter am 18. Februar 1995 in der Hoffnung auf eine neue große Ära, hinkte den vor seiner Übernahme letzten Triumphen von Giovanni Trapattoni aber lange erfolglos hinterher. "Trap" hatte mit Lothar Matthäus und Andreas Brehme die Meisterschaft gewonnen (1989), dann Jürgen Klinsmann und den UEFA-Pokal geholt (1991). Es war jedoch nicht so sehr Trapattoni, der wie eine Zentnerlast auf Morattis Psyche drückte, sondern vielmehr sein eigener Vater Angelo. Er stand für die glorreichsten Zeiten Inters.

Unter Angelo Moratti errang man nicht nur drei nationale Meistertitel, er galt als Kopf der ersten beiden Siege im Landesmeister-Pokal 1964 und 1965. Zum Architekten wählte er Trainer Helenio Herrera, genannt "der Magier". Im bis heute existierenden Mythos der "Grande Inter"-Dynastie der 1960er versicherte ein italienischer Film einmal, dass selbst Nicht-Interisti Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez, Corso auswendig im Schlaf aufsagen könnten.

Vampeta als Sinnbild der Transfer-Tragik

Die Transfer-Muse ging mit Küssen jedoch sparsam um und die Liste der Fehleinkäufe oder absonderlichen Verkäufe könnte problemlos die Encyclopedia Britannica füllen. Zum Sinnbild der so genannten "bidoni" (Mülltonnen) erkor das Volk der Interisti den Brasilianer Vampeta, ein wirrer Mix aus vampiro und capeta (Teufel) - das diabolische Paradigma der verschleuderten Moratti-Millionen, die Massimo irgendwann in "Minimo" umtauften.

Inter zahlte 2000 umgerechnet stolze 15 Millionen Euro und als Einstiegs-Geschenk ließ sich der Mittelfeld-Hexer als erster Profi überhaupt erstmal nackt und mit Öl eingepinselt im brasilianischen "G Magazin" ablichten. Inters Führungsspitze reagierte indigniert, erzählte der Welt dennoch, Vampetas Bravour werde etliche Titel bringen. Er spielte einmal in der Liga (bei der Niederlage in Reggio Calabria, die Marcello Lippi prompt den Job kostete), und einmal beim 1:6 gegen Parma im Pokal. Im Winter reichte man ihn an PSG weiter. Zur Abrechnung trat Vampeta nach, in Mailand würde es ständig regnen, Paris hätte den Turm, aber keinen Strand, und nur das liberale Holland wäre dank Frauen, Drogen und Bier großartig gewesen.

Ein Sinnbild des Scheiterns: Der brasilianische Fehlkauf Vampeta. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Coups funktionierten auch in die andere Richtung. Im Sommer 2001 wechselte Andrea Pirlo zur AC, Inter erhielt zur Kompensation das Milan-Sturmphlegma Drazen Brncic. Ein Jahr darauf tauschte Inter Clarence Seedorf mit Milans Koryphäe Francesco Coco. Roberto Carlos verlor den Platz an Alessandro Pistone und zog nach einer Saison zu Real, Bergkamp gab der Klub nach zwei Saisons an Arsenal ab - man versteht allmählich, warum die Inter-Persiflage von Monopoli den Namen "Perdentopoli" (Perdente - Verlierer) verpasst bekam.

Zu erstehen waren unter anderem: "Leidensweg", "Allee der Abenddämmerung", "Platz der Illusionen". Neben den Ereigniskarten "Kauf' eine Gurke" gab es das Losfeld "Fanproteste" und "Verlasse die Qualifikation zur Champions League" ersetzte das Gefängnis. Eine renommierte Persönlichkeit aus Politik und Wirtschaft, nebenberuflich Interista, knirschte, wäre Moratti Bürgermeister von Mailand geworden, sähe die Stadt womöglich wie Berlin 1945 aus.

Drama am 5. Mai

"Straße des 5. Mai" würde sich für ein Update anbieten. Ein Datum, das je nach Perspektive Schadenfreude oder schlaflose Nächte provoziert. Inter wartete seit dem Titel mit den "Tedeschi" Trap, Lothar und Andy 1989 auf den Scudetto, am 5. Mai 2002 sollte die Sehnsucht ein Ende finden.

Das Team ging mit einem Zähler vor Juventus und zwei vor der AS Roma in den finalen Spieltag. Beruhigend, denn Inter trat bei Lazio an, deren Tifosi sich aus Aversion gegenüber Juve und der Stadtkonkurrenz mit Bannern wie "Auswärtssieg garantiert" komplett auf die Seite der Interisti schlugen. Eine surreale Situation im Stadio Olimpico vor 60.000, die vereint die Gäste unterstützten. Lazio selbst erweckte nicht unbedingt den Anschein, aufopfernd nach drei Punkten zu kombinieren.

Als der - natürlich - Ex-Interista Diego Simeone Lazio allerdings 3:2 in Führung köpfte, wurden die Beine der Ronaldos, Zanettis und Vieris schwer wie Blei. Marco Materazzi erlitt noch auf dem Rasen einen Weinkrampf und bettelte die Laziali um die nötigen Zähler an. Als Replik traf der aktuelle Inter-Coach Simone Inzaghi zum 4:2. Der sicher geglaubte Meister rutschte binnen 90 Minuten von Rang eins auf drei und Inter hatte mit dem 5. Mai für ein geflügeltes Wort gesorgt.

2010 durfte Moratti dann endlich seine magische Nacht erleben. Im Estadio Santiago Bernabeu ließ Inter die Bayern von Louis van Gaal wie Schulbuben aussehen und gewann mit der Champions League als erster Verein Italiens das Triple. Verrückt wurde es aber auch im Moment des Triumphes. Der neue Königs-Architekt hieß damals José Mourinho, der postwendend in die Limousine von Florentino Perez glitt und bei den Madrilenen unterschrieb.

Nach "Mou" die Leere. Ein freier Fall ins Ziellose, und die "Repubblica" stufte die Schwarz-Blauen als gelungenen Test für ein neues Beruhigungsmittel ein. Nach dem Unfall des indonesischen Unternehmers Erick Thohir als Besitzer übernahm 2016 die chinesische Suning Holdings Group. Chef Zhang Jindong installierte seinen Filius 2018 zum 21. und jüngsten Präsidenten der Inter-Geschichte. Da war Steven Zhang gerade 26. Das unverblümte Zugeständnis beim Umzug in die Lombardei "Ich habe keine Ahnung vom Fußball und wie seine Mechanismen funktionieren und habe auch noch nie ein ganzes Spiel gesehen" klang nach dem nächsten wahnwitzigen Coup.

Nun könnte der Chinese in Istanbul jedoch seine sechste Trophäe feiern und Inzaghi höchstpersönlich den 5. Mai streichen - und durch den 10. Juni ersetzen. Es wäre in der Tat verrückt.