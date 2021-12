Internes Zerwürfnis: AS Monaco entlässt Niko Kovac

Niko Kovac (50) geht nicht mit der AS Monaco in das Jahr 2022. Der Trainer wurde beim französischen Erstligisten entlassen. Die Gründe liegen wohl nicht auf dem Platz.

Nach kicker-Informationen sind französische Medienberichte, die die Entlassung am frühen Donnerstagabend vermeldeten, zutreffend: Niko Kovac ist nicht mehr Trainer der AS Monaco.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, wurde Kovac am Abend von den Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihm die Verantwortung für die Mannschaft entzogen wurde. Kovac habe demnach sofort seine Berater informiert, sei von der Entscheidung "betroffen, aber nicht sonderlich überrascht" gewesen. Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtet von der Demission des Coaches. Eine offizielle Bestätigung der Entlassung steht noch aus.

Kovac hatte das Amt im Fürstentum im Sommer 2020 angetreten und nach kleineren Startschwierigkeiten eine furiose Serie in der Rückrunde mit zwischenzeitlich sieben Siegen in Serie hingelegt und Monaco damit noch auf Tabellenplatz drei geführt. In der aktuellen Saison haperte es allerdings gerade zu Beginn. Die AS um Alexander Nübel und Kevin Volland verpasste die Qualifikation für die Champions League, gewann in der Liga nur eines der ersten sechs Spiele.

Zerwürfnis zwischen Trainer und Vorstand

Aus sportlicher Sicht überrascht der Zeitpunkt der Entlassung dennoch, hatte Monaco sich zuletzt doch deutlich gefestigt gezeigt und drei der letzten vier Ligaspiele vor der Winterpause gewonnen - bei einer Niederlage bei Spitzenreiter Paris St. Germain. Zum Hinrundenabschluss gewann Monaco durchaus überraschend gegen Topteam Stade Rennes und schob sich auf Tabellenplatz sechs vor - nicht genug, um die Verantwortlichen von einem Festhalten zu überzeugen.

Die Gründe für die Entlassung liegen offenbar nicht auf dem Platz. Nach kicker-Informationen war es in den vergangenen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen Trainer und Vorstand gekommen. Bei einigen Personalentscheidungen im Sommer hatte es Unstimmigkeiten gegeben, die sich in der Folgezeit hochschaukelten und nun zur Entlassung des Kroaten führten.

Band zur Mannschaft zerrissen?

Der "L'Equipe" zufolge hatten Beratungen über eine Ablösung des Coaches in den Führungsgremien der Monegassen schon in den vergangenen Wochen stattgefunden. Die Verantwortlichen, mit denen Kovac offenbar seit Längerem nicht mehr auf einer Linie lag, seien demnach zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kroate das Vertrauen seiner Spieler verloren habe. Das Band zur Mannschaft sei nach Auffassung der Entscheidungsträger "zerrissen", heißt es in dem Bericht.

Unter anderem werde dem ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München ein "quasi-militärischer" Führungsstil vorgeworfen, mit dem vor allem die vielen jungen Spieler im Kader der Monegassen nicht klargekommen seien. Zu oft sei er bei Trainingseinheiten und Meetings ins Schreien verfallen und habe damit das Team zermürbt.

Marsch gilt als Nachfolgekandidat

Als Favorit auf Kovacs Nachfolge gilt laut "L'Equipe" Philippe Clement vom FC Brügge. Auf der Liste potenzieller neuer Trainer steht der Zeitung zufolge aber auch der zuletzt in Leipzig entlassene Jesse Marsch, den Monacos Sportdirektor Paul Mitchell noch aus gemeinsamen RB-Zeiten kennt.