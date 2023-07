Interner Demirbay-Ersatz? Xabi Alonso lobt Puerta und macht ihm Hoffnung

Der Ablöse-Poker zwischen Bayer 04 und Galatasaray um Kerem Demirbay geht weiter. Mit Gustavo Puerta drängt sich unterdessen als interner Ersatz für den Rekordeinkauf ein Akteur auf, dem nicht zwingend so schnell eine solche Rolle zuzutrauen war.

Spielte sich in der Saisonvorbereitung überraschend in den Fokus: Gustavo Puerta. IMAGO/Beautiful Sports

Der Deal ist noch nicht perfekt. Noch immer pokern Bayer 04 und Galatasaray Istanbul um die Ablöse für Kerem Demirbay. Nachdem die Türken für den früheren deutschen Nationalspieler etwas weniger als vier Millionen Euro als sofortige Ablöse geboten haben, möchte der Bundesligist deutlich mehr Geld für den 30-Jährigen sehen, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft.

Das Paket aus Ablösesumme und realistischen Boni soll aus Leverkusener Sicht mehr als fünf und bis zu acht Millionen Euro betragen. Kein Wunder, kostete Demirbay doch 2019 bei seinem Wechsel von Hoffenheim zu Bayer 04 stolze 32 Millionen Euro, womit er bis heute Rekordeinkauf beim Werksklub ist.

Puerta könnte Quartett auf der Sechs komplettieren

Geht Demirbay - und findet im Idealfall auch Nadiem Amiri (ebenfalls Vertrag bis 2024) einen neuen Klub - hätte Bayer wieder Bedarf auf der Doppelsechs. Für diese stehen Xabi Alonso mit Granit Xhaka, Robert Andrich und Exequiel Palacios zwar drei Hochkaräter zur Verfügung. Eine vierte Kraft, um problemlos rotieren zu können, wäre dann aber nötig.

Für diesen Posten gibt derzeit Gustavo Puerta seine durchaus ansehnlichen Bewerbungsunterlagen ab. Nachdem er im Winter von Bogota FC zu Bayer 04 gewechselt war, war der Rechtsfuß sofort an den 1. FC Nürnberg verliehen worden. Beim Zweitligisten sollte der kolumbianische U-20-Nationalspieler seine ersten Schritte im deutschen Profifußball gehen - und blieb ohne jeden Einsatz. Die eigentlich bis Sommer 2024 datierte Leihe wurde abgebrochen.

Demzufolge schienen seine Perspektiven in Leverkusen mehr als überschaubar. Doch dies hat sich schon jetzt gravierend geändert. Im Trainingslager in Österreich sowie bei der 0:1-Testspiel-Niederlage in San Sebastian sammelte der aggressive Box-to-box-Spieler trotz seines Patzers beim Gegentor Pluspunkte.

Er hat mir gesagt, dass er bis zum Ende kämpfen wird für diese Möglichkeit. Ich habe ihm gesagt: Du hast diese Möglichkeit. Xabi Alonso über Gustavo Puerta

Puerta ist absolut gewillt, sich einen Platz im Kader inklusive realistischen Einsatzchancen zu sichern. "Er hat mir gesagt, dass er bis zum Ende kämpfen wird für diese Möglichkeit. Ich habe ihm gesagt: Du hast diese Möglichkeit", erklärte Xabi Alonso in Österreich. Nach der Partie in Spanien lobte der Trainer den 20-Jährigen und machte diesem Hoffnung.

"Er kämpft um diese Chance und hat es gut gemacht. Schade, dass ihm der Fehler passiert ist, aber es war eine komplette Leistung. Er ist noch jung, aber er hat großes Selbstvertrauen und Persönlichkeit, das brauchen wir", lobte der Baske, "wir werden sehen."

So wie sich der Kolumbianer bislang präsentiert, könnte er in die Rolle des Backups für die Doppelsechs hineinwachsen. Allerdings wird regelmäßige Spielpraxis für Puerta auch extrem wichtig sein. Entscheidet sich Bayer 04, nach Verkäufen auf dieser Position nicht personell nachzulegen, wäre dies gegeben.