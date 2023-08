Interne Überlegungen: Holt Bayer auch noch einen Wirtz-Backup?

Auf welchen Positionen verfeinert Geschäftsführer Simon Rolfes noch den Leverkusener Kader? Priorität besitzt ein schneller Flügelstürmer. Auf einer anderen Position besteht zwar keine Dringlichkeit, dennoch drehen sich Überlegungen um einen kreativen Mittelfeldspieler.

"Das Gerüst des Kaders steht", hat Simon Rolfes am Samstag nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen RB Leipzig seine Einschätzung wiederholt, dass sich Bayer 04 für die gerade gestartete Saison grundsätzlich gut aufgestellt sieht. Jetzt gehe es noch darum, den Kader in Sache Flexibilität zu verfeinern.

Tags darauf verpflichtete der Werksklub mit Josip Stanisic, der für ein Jahr auf Leihbasis und ohne Kaufoption von Bayern München kommt, einen vielseitigen Abwehrspieler. Womit der Europa-League-Teilnehmer jetzt in der Verteidigung auch in der Breite gut genug besetzt ist.

Dass Gleiches im Angriff geschehen soll, ist längst ein offenes Geheimnis. Nach dem Verkauf von Moussa Diaby an Aston Villa möchten die Verantwortlichen dem Kader wieder einen sehr schnellen Offensivakteur hinzufügen: Southamptons Nathan Tella (24) ist der Wunschkandidat. Doch der Deal hakt bislang an der Ablöseforderung der Engländer von über 20 Millionen Euro.

Die Tella-Position genießt Priorität in den Leverkusener Planungen. Logischerweise, wäre doch ohne solch einen Spielertyp ein typisches wie wichtiges Element des Bayer-Spiels im Kader unterrepräsentiert. Die bislang herausragende Transferpolitik in diesem Sommer wäre ohne einen solchen Akteur eine unvollendete. Verpflichtet Rolfes noch einen solchen Flügel- oder Halbstürmer, muss Bayer - vorausgesetzt, es gibt keine für den Kader-Kern wichtigen Abgänge mehr - nicht mehr in Sachen Zugängen aktiv werden. Doch ausgeschlossen ist dies ganz und gar nicht.

Ein alternativer Knotenlöser als Sahnehäubchen?

Analysiert man das vorhandene Personal, ergibt sich am ehesten noch ein Bedarf an einem kreativen Mittelfeldspieler. Einen vom Spielertyp passenden Backup für Zehner Florian Wirtz (20) gibt es nicht. Auch wenn auf dieser Position auch Adam Hlozek, Amine Adli und Jonas Hofmann spielen könnten, die aber allesamt diese Rolle eher als Angreifer interpretieren würden, weniger als Spielgestalter und Ideengeber.

Und so erwägt der Klub tatsächlich, falls sich eine günstige Alternative ergibt, noch einen Akteur mit solchen Fähigkeiten dazu zu holen, der Wirtz, der im Sommer 2024 nach der EURO in Deutschland ohnehin als Wechselkandidat gilt, natürlich nicht eins zu eins ersetzen, aber eben als Knotenlöser fungieren könnte.

Dringlichkeit sieht man bei dieser Personalie angesichts des flexiblen Personals und der systematischen Umstellungsmöglichkeiten zurecht keine. Ein solcher Akteur wäre vielmehr das Sahnehäubchen auf eine Transfertorte, die schon jetzt, aber erst recht nach der Verpflichtung eines Flügelstürmers, großen Appetit auf mehr macht.