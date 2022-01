"Interne Dinge": Würzburg sortiert Pourié aus

Marvin Pourié soll die Würzburger Kickers verlassen. Der Drittligist hat den Angreifer aussortiert.

Als die Kickers am Montag das Training nach der Weihnachtspause wieder aufnahmen, war Marvin Pourié außen vor. Der Angreifer trainierte abseits der Mannschaft - und das wird auch so bleiben.

"Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen", sagt Trainer Danny Schwarz und nennt "interne Dinge" als Grund für die Ausbootung. Pourié darf zwar weiterhin in Würzburg trainieren - allerdings nicht mehr mit dem Team. "Es ist wie in einer Ehe: Es gibt einfach einen Punkt, an dem es nicht mehr passt", sagt Schwarz.

Pourié war erst im Sommer zum FWK gewechselt und in dieser Saison 15-mal zum Einsatz gekommen. Seine Bilanz: vier Tore und zwei Vorlagen. Nun ist Pouriés Kickers-Zeit abgelaufen. Ob die Rothosen Ersatz holen oder eine interne Lösung fürs Angriffszentrum suchen, ist noch offen. Erste Kaderbewegungen hat es aber bereits gegeben.

Auch Toko wird nicht mehr für den FWK auflaufen

Klar ist: Neben Pourié wird auch Nzuzi Toko wird nicht mehr für Würzburg auf dem Feld stehen. Der Mittelfeldspieler hat schon seit Monaten Knieprobleme. "Bei ihm wird es wohl auf Sportinvalidität hinauslaufen", sagt Schwarz.