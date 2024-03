Internationaler Popstar tritt bei Champions-League-Final4 auf

Beim Champions-League-Final4 2024 (8. bis 9. Juni) in der Kölner Lanxess Arena wird ein internationaler Popstar auftreten.

Anastacia wird beim CL-Final4 in Köln auftreten. picture alliance / Jens Niering

Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Anastacia wird an beiden Tagen des Finalwochenendes in Köln auftreten. Das gab der europäische Handball-Dachverband, die EHF, bekannt.

"Beim exklusiven VIP-Event des TruckScout24 EHF Final 4 2024, der Cologne Handball Night, wird Anastacia am 8. Juni ein kleines Konzert geben. Am Sonntag wird die Spannung des Finaltages durch einen weiteren Auftritt gekrönt, denn Anastacia wird vor und nach dem Endspiel auf der Bühne stehen", so die EHF.

"Ich bin überglücklich, Teil des TruckScout24 EHF Final4 2024 zu sein. Da Musik und Sport eine sehr starke Synergie bilden, freue ich mich darauf, meine Single "Best Days" zu performen, die dem Prestige und der Intensität dieses Events entspricht. Ich kann es kaum erwarten, Teil der elektrisierenden Atmosphäre in der Lanxess Arena am 8. und 9. Juni zu sein", sagte Anastacia.

2019 Auftritt bei den Frauen

Es ist nicht das erste Mal, dass Anastacia an einem Handball-Event auf diesem Niveau teilnimmt. Bereits 2019 trat der Popstar live bei der Eröffnungsshow des EHF Final4 der Frauen in Budapest auf.