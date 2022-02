Internationale Verstärkung für den Abstiegskampf: SF Eisbachtal verpflichten Hismani und Kakui

Noch vor Ablauf der Wechselfrist haben die Eisbachtaler Sportfreunde zwei Neuzugänge an Land gezogen. Shuip Hismani und Takuya Kakui kommen aus dem Ausland und werden künftig für die Eisbären auflaufen.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen den Eisbachtaler Sportfreunden richtungsweisende Wochen bevor. In den letzten Spielen der Nord-Staffel, die beginnend mit dem 21. Spieltag am 26. Februar ausgetragen werden sollen, wird sich nämlich zeigen, wo die Reise für die Eisbären in der Restsaison hinführt. Mit 23 Punkten aus 20 Spielen rangiert die Reifenscheidt-Elf derzeit auf Rang neun, hat allerdings mit nur drei Punkten Rückstand auf Rang sechs im Staffelfinale noch gute Chancen, sich mit der Qualifikation zur Meisterrunde den vorzeitigen Klassenerhalt zu sichern. Damit dieses Etappenziel erreicht werden kann, haben die Sportfreunde nun personell noch einmal aufgerüstet. Shuip Hismani und Takuya Kakui kommen aus dem Ausland und stehen den Eisbären mit sofortiger Wirkung zur Verfügung.

Aus Nordmazedonien kommt der 20-jährige Shuip Hismani, der bereits beim 2:2-Unentschieden im Testspiel beim Hessenligisten TuS Dietkirchen zu seinem ersten Einsatz kam. Hismani spielte zuletzt in dem Balkanstaat unter anderem beim dortigen Zweitligisten FK Velazerimi 77. Über Verwandte, die in Meudt im Westerwald wohnen, ist der junge Nordmazedonier, der auf Englisch mit seinen Mitspielern kommuniziert, nunmehr zu den Sportfreunden in den Westerwald gewechselt. "Shuip hat eine gute technische Ausbildung und ist sehr ehrgeizig. Er ist auf der rechten Außenbahn einsetzbar, ich kann mir ihn aber auch auf anderen Positionen vorstellen. Mittelfristig sehe ich durchaus, dass er das Potenzial als Stammspieler bei uns hat", sagt Trainer Marco Reifenscheidt über den jungen Nordmazedonier.

Japaner wagt neuen Anlauf in Deutschland

Der zweite Neuzugang ist in der Region unterdessen kein ganz neuer Name für Fußballfans: Takuya Kakui. Der 23-jährige Japaner spielte seit Sommer 2019 bereits für den hessischen Kreisoberligisten SG Merenberg, den Bezirksligisten SG Rennerod/Irmtraut/Seck und den hessischen Gruppenligisten SV Rot-Weiß Hadamar II. Aufgrund der ungewissen Corona-Situation war der Japaner, der fließend Deutsch spricht, im Laufe der Saison 2020/21 wieder in sein Heimatland zurückgekehrt. Nun will er in Deutschland einen neuen Anlauf wagen.

Sein neuer Trainer hält bereits jetzt große Stücke auf den 23-Jährigen: "Takuya ist ein dribbel- und abschlussstarker Spieler, der vor allen Dingen hinter den Spitzen einsetzbar ist. Er ist ein absoluter Wunschspieler von mir. In Hadamar hat er, trotz einer sehr guten Torquote, den Sprung ins Hessenliga-Team seinerzeit nicht geschafft. Umso mehr freut es mich, dass wir Takuya, der wieder zurück nach Deutschland wollte, nun verpflichten konnten." Aufgrund seines erst ab Anfang März gültigen Visums wird der Japaner allerdings das erste Nachholspiel der Eisbären zuhause gegen den TSV Emmelshausen am 26. Februar sowie die Saisonvorbereitung verpassen.