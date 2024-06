Internationale Pressestimmen: "Veni, Vidi, Willy! Georgiens Märchen geht weiter"

Belgien trifft nach einem 0:0 gegen die Ukraine im Achtelfinale der EM ein auf Vizeweltmeister Frankreich. Erster in Gruppe E wird Rumänien, auch die Slowakei ist weiter. In Gruppe F zieht Georgien mit einem 2:0-Coup gegen Gruppensieger Portugal überraschend weiter, die Türkei kegelte Tschechien raus. Die internationalen Pressestimmen.

Ukraine:

Football24: "Die Mannschaft zeigte eine hervorragende Organisation ohne Ball und hatte mehrere Angriffsvarianten. (...) Die Ukraine hat sich angestrengt, flog dennoch bei der EM raus. Ein gutes qualitatives Spiel - Unentschieden gegen das starke Belgien und das war dennoch zu wenig. (...) Alle haben die gleiche Punktzahl, doch wir sind Letzter. Ein sehr hoher Preis für die haushohe Niederlage gegen die Rumänen."

Champion: "Die Ukrainer spielten in der ersten Halbzeit in der Defensive fast perfekt. Anatolij Trubin kam nicht oft ins Spiel, und wenn er den Ball berührte, agierte er ohne Fehler. Auch das Angriffsspiel war nicht schlecht. Die Mannen von Serhij Rebrov setzten gut auf Konter und kamen immer wieder zu Chancen vor dem belgischen Tor. Allerdings fehlte es manchmal an Genauigkeit, und manchmal wurden nicht die besten Entscheidungen getroffen."

Belgien:

Het Nieuwsblad: "Ernüchterung auch auf den Tribünen: Pfeifkonzert und Buhrufe für die Roten Teufel, De Bruyne schickt Teamkollegen rein."

England:

The Sun: "Belgiens langweilige Stars mussten nach dem Schlusspfiff den Rückzug antreten, da sie von ihren eigenen Fans angefeindet wurden. (...) Eine erbärmliche Vorstellung, bei der sie nur knapp dem Ausscheiden und einer großen Blamage entgingen, endete mit offenem Widerstand der zahlreichen mitgereisten Fans."

Slowakei:

TA3: "Wir sind im Achtelfinale! Für den Aufstieg reichte den Slowaken ein Unentschieden gegen Rumänien."

Tvnoviny: "Wir haben etwas Wichtiges geschafft, aber wir haben ein weiteres Ziel vor uns!"

Rumänien:

prosport: "Rumänien ist unglaublicherweise auf dem 1. Platz gelandet. (...) Die Nationalmannschaft von Edi Iordanescu hat die beste Leistung in der Geschichte unserer Elf in Europa gezeigt!"

gsp: "1:1 - der gelbe Sturm hat sich qualifiziert! Rumänien hat dem Gewitter mit der Slowakei standgehalten und belegt den ersten Platz in der Gruppe E!"

adevarul: "In den Tagen vor dem Spiel Rumänien - Slowakei wurde so viel über ein arrangiertes Spiel gesprochen, dass wir ein Detail übersehen haben. Nämlich die Tatsache, dass es auch Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt. (.) Wer die erste Halbzeit gesehen hat, hat sich bestimmt überzeugt: Von Abmachung oder Ballgeschiebe war keine Rede! Im Gegenteil!"

Georgien:

tv24: "Wir befinden uns in einem Märchen, in einem Märchen - die georgische Nationalmannschaft besiegte Ronaldos Portugal und trifft im Achtelfinale auf Spanien."

Sportall: "VENI, VIDI, WILLY!!! - Georgiens Märchen bei der Europameisterschaft geht weiter."

Portugal:

Record: "Startelf-Revolution führt zu schlechtem Ergebnis und schließt Portugals Gruppenphase mit einer Niederlage ab. Überraschung in Gelsenkirchen! Portugal verliert gegen Georgien am dritten und letzten Spieltag der Gruppe. Erster Sieg für Georgien bei ihrer ersten EM ..."

A Bola: "Am Ende ist es auch zu etwas nützlich: nämlich, nicht den Plan B zu wiederholen! Blasser Auftritt, viele Fehler und eine Mannschaft ohne Seele. Martínez (Nationaltrainer, Anm. d. Red.) wechselt fast die gesamte Mannschaft durch...und fast alles verändert sich zum Schlechten. Jetzt gilt es, zum ursprünglichen Erfolgsrezept zurückzukehren."

Türkei:

Takvim: "Wir haben den Stecker gezogen. Unsere Jungs sind unter den letzten 16."

Hürriyet: "Leipzig, warte auf uns. Die Türkei ist unter den letzten 16."

Tschechien:

MF Dnes: "Für die tschechischen Fußballer ist die Europameisterschaft zu Ende. Lange kämpften sie zu zehnt. Nach der 1:2-Niederlage gegen die Türkei, der sie geschwächt ohne den ausgeschlossenen Antonin Barak trotzten, fahren sie aus Deutschland als eine der vier schlechtesten Mannschaften des Turniers ab."

iSport: "Drei Spiele, ein Punkt, zwei Rote Karten, einmal unentschieden gespielt, zweimal verloren. Das ist eine EM-Pleite. Daran ändert auch der totale Einsatz nichts mehr, den das tschechische Team im letzten Gruppenspiel gezeigt hat. Der Aufstieg ins Achtelfinale ist futsch. Das ist ein Misserfolg - und vielleicht sogar eine Schande."

CT: "Die glorreichen Zehn kämpften tapfer gegen die türkische Übermacht, aber am Ende war alles vergeblich. (...) Es ist das Ende der Hoffnung. Doch die tschechischen Fußballer taten, was sie konnten. Nach dem Ausschluss Antonin Baraks wegen der zweiten Gelben Karte bereits in der 20. Minute warfen sie nicht die Flinte ins Korn. Tomas Soucek schaffte den Ausgleich und versuchte weiter, den Türken richtig einzuheizen. Diese behielten indes einen kühlen Kopf und schossen am Ende das siegreiche Tor."