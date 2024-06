Internationale Pressestimmen: "Mamma mia, was für ein Deutschland"

Das DFB-Team ist mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Schottland in die Heim-EM gestartet. Die Kritiker sind beeindruckt - und bei der Konkurrenz fürchtet man sich vor den kommenden Wochen. Das schreiben internationale Medien.

Schottland

The National: "Deutschland stürmte aus den Startlöchern und feierte den höchsten Auftaktsieg bei einer Europameisterschaft. Die Gastgeber zeigten sich in der Allianz-Arena von ihrer besten Seite und gewannen im eigenen Land mit 5:1."

The Herald: "Die Aussichten Deutschlands, sich bei der EURO 2024 im eigenen Land durchzusetzen, wurden nicht gerade optimistisch eingeschätzt. Es war schwer zu verstehen, warum dies so war. Ihr Passspiel, ihre Bewegungen und ihre Abschlüsse waren atemberaubend. Schottland war von Anfang bis Ende völlig unterlegen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Dieses Deutschland macht schon Angst. Spektakel und fünf Tore gegen ein nicht existentes Schottland. Mamma mia, was für ein Deutschland. Die Hausherren spielen bei 'ihrer' EM groß auf. Ein Tor-Regen auf das arme Schottland und eine großartige Tore-Show der Champions von Nagelsmann."

Corriere dello Sport: "Deutschland entfesselt. Sie schenken Schottland zum Start der EM fünf ein."

La Repubblica: "Die EM 2024 beginnt mit einer Show der Hausherren. Ein Traumdebüt für die Nationalmannschaft von Nagelsmann, die schon nach der ersten Halbzeit mit drei Toren vorne liegt."

Tuttosport: "Musiala brilliert, fünf Tore für Deutschland beim Start der EM 2024. Ein vernichtendes Deutschland überrollt Schottland."

Schweiz

Blick: "Deutsche ziehen Bravehearts den Schotten-Rock aus"

Tagesanzeiger: "Deutschland degradiert die Schotten zu leidenden Statisten. Besser hätte der Gastgeber nicht in die EM starten können. Er führt gegen die Schotten früh 2:0, gewinnt 5:1. Und zeigt, weshalb er zu den Turnierfavoriten gezählt werden muss."

NZZ: "Die Deutschen dominieren das Eröffnungsspiel nach Belieben. Der Gastgeber setzt gleich zu Turnierbeginn ein Ausrufezeichen."

Österreich

Kronen Zeitung: "Europameister würde man gern werden, zum vierten Mal in der Geschichte, zum ersten Mal seit 1996 - und die erste von sieben zu nehmenden Hürden auf dem Weg zum Titel hätte Deutschland nun erfolgreich gemeistert!"

Der Standard: "Deutschland hat die Heim-EM mit einer Machtdemonstration eröffnet. Die DFB-Elf ließ Schottland nicht den Funken einer Chance"

Kurier: "Torfestival zum EM-Auftakt: Deutschland fertigt Schottland ab"

Österreich: "Deutsche Ballermänner feiern erste EURO-Party. Die DFB-Elf ist sensationell gut in die Heim-EM gestartet. Das Team von Julian Nagelsmann schoss Schottland zum Auftakt mit 5:1 aus dem Stadion in München."

England

The Sun: "Dusche für Schottland. Die Tartan Army wird ruhig gestellt, als der zügellose Gastgeber mit einem kolossalen Sieg einen sensationellen Sieg bei der Euro 2024 schafft."

Daily Mail: "Der Gastgeber bestraft schlampige Schotten."

Daily Star: "Euro-Prügel. Fünf-Sterne-Deutschland schießt Schottland bei einer ernüchternden Leistung der Tartan Army ab."

Frankreich

L'Equipe: "Es ist natürlich noch zu früh, um zu beurteilen, ob die deutsche Mannschaft das Sommermärchen erlebt, auf das sie seit der Weltmeisterschaft 2006, dem letzten Turnier im eigenen Land, so sehr hofft, aber sie hat auf jeden Fall an diesem Freitagabend ein erstes Kapitel geschrieben, das stark danach aussieht."

RMC Sport: "Das nennt man einen gelungenen Auftakt. Deutschland, das als Außenseiter auf den Gesamtsieg bei 'seiner' Heim-EM gehandelt wird, ließ sich in seinem ersten Spiel gegen Schottland am Freitag in München nicht aus der Ruhe bringen."

Le Parisien: "Die DFB-Elf startet mit einer Dampfwalze in die EM 2024. Gegen eine bescheidene Opposition zeigten die Männer von Julian Nagelsmann das Ausmaß ihrer Offensivkraft. Nach 90 Minuten, die wie ein Konzert wirkten, hat die deutsche Mannschaft das Spiel genossen und Selbstvertrauen getankt."

Spanien

Marca: "Deutschland, was für eine Maschine! In 45 Minuten zerstörten sie Schottland dank ihrer Angriffslust und der Führung von Kroos. Nicht einmal die übliche Angst der Gastgeber im Eröffnungsspiel konnte die deutsche Maschine mit Toni Kroos und den Pferdestärken von Musiala, Wirtz und Havertz stoppen."

As: "Zwei Teufel auf freiem Fuß in München. Musiala und der 21-jährige Wirtz waren die Helden des gelungenen Debüts der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft. Wer dachte, die Gastgeber seien nicht bereit für ihre Europameisterschaft, der irrt sich."

Niederlande

De Telegraaf: "Deutschland setzt sich im EM-Eröffnungsspiel überzeugend gegen Schottland durch. Die Vorbereitung auf das Turnier war noch etwas schleppend, aber der überzeugende Sieg wird die EM-Stimmung und die Euphorie über das Team von Nagelsmann weiter anfachen. Der zweitjüngste deutsche Nationaltrainer überhaupt hat der 'Mannschaft' überzeugend neues Leben eingehaucht, nachdem die Deutschen unter seinem Vorgänger Hansi Flick festgefahren waren."