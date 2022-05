Intermezzo in Rom: Kerber verabschiedet sich in Runde eins

Damen wie Herren lassen in dieser Woche in Rom die Filzkugeln fliegen. Auch Angelique Kerber war gefordert - und musste sogleich die Segel streichen. Auftaktniederlage gegen Coco Gauff aus den USA.

Kerber ist zum dritten Mal nacheinander bei einem Tennis-Turnier in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Nummer 1 verlor am Montag beim Masters in Rom ihr Auftaktmatch gegen den US-Amerikanerin Coco Gauff mit 1:6 und 4:6. Für die 34 Jahre alte Nummer 19 der Weltrangliste war es die fünfte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr. Die Sandplatzveranstaltung in Italiens Hauptstadt ist mit 2,527 Millionen US-Dollar dotiert.

Zuletzt hatte Kerber auf das Masters-1000-Turnier in Madrid wegen einer Erkältung verzichtet. Vor dem Start der French Open in knapp zwei Wochen ist die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin weit von ihrer Topform entfernt. In Stuttgart war sie ebenfalls in der ersten Runde gescheitert, zuvor hatte sie ihre beiden Einzel bei der Niederlage mit dem deutschen Damen-Team in Kasachstan im Billie Jean King Cup verloren.

Osaka zieht sich zurück

Bereits zuvor hatte sich Naomi Osaka vom Turnier zurückgezogen. Eine mit Blick auf Roland Garros und ihre Achillessehnenprobleme reine Vorsichtsmaßnahme, wie die viermalige Grand-Slam-Gewinnern und frühere Nummer eins der Welt verlauten ließ. Die Verletzung, die ich in der vergangenen Woche in Madrid erlitten habe, ist noch nicht verheilt", sagte die 24-jährige Japanerin, die zuletzt ansteigende Form nachgewiesen hatte.

Wawrinka siegt erstmals seit Januar 2021

Bei den Herren erreichte Stan Wawrinka mit dem ersten Sieg seit Januar 2021 die zweite Runde. Der 37-Jährige gewann am Montag sein Auftaktmatch gegen den Amerikaner Reilly Opelka mit 3:6, 7:5, 6:2. Wawrinka musste wegen einer komplizierten Fußverletzung seit März des vergangenen Jahres pausieren und kehrte erst Anfang April beim Turnier in Monte Carlo auf die ATP-Tour zurück. Dort war er allerdings gleich zum Auftakt gescheitert. Seinen bis dato letzten Sieg feierte der dreimalige Grand-Slam-Champion in der ersten Runde der Australian Open 2021.