Interimspräsident Manske: "Wir müssen eine neue Alte Dame schaffen"

Viel Selbstkritik und versöhnliche Worte an Klub-Investor Lars Windhorst: Herthas kommissarischer Präsident Thorsten Manske hat bei der Mitgliederversammlung am Sonntag klare Botschaften an die Basis und den Geldgeber gesendet.

"Es kann nur gemeinsam, miteinander und mit deutlich reduziertem Geräuschpegel gehen", sagte Manske in der Messehalle 20 vor 2491 anwesenden Mitgliedern, darunter 2385 Stimmberechtigten. Trotz der sportlichen Rettung im Relegationsrückspiel beim Hamburger SV am vergangenen Montag sagte Manske: "Diese erfreuliche Energieleistung darf nicht über den desolaten Zustand unseres Klubs in einzelnen Bereichen hinwegtäuschen. Wir haben in der zurückliegenden Spielzeit auf und abseits des Spielfeldes keinen guten Job gemacht. Wir haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, die Spirale aus Rückschlägen und Enttäuschungen aufzuhalten."

Die Lehren aus desaströsen Jahren benannte Manske, der am Dienstag auf den zurückgetretenen Werner Gegenbauer kommissarisch im Amt des Präsidenten gefolgt war, deutlich: "Wir sind wild entschlossen, die zukünftige Ausrichtung unseres Klubs auf neue Beine zu stellen. Wir alle zusammen müssen eine neue Alte Dame schaffen. Sie muss geprägt sein von einer offenen, transparenten Kommunikation. Es muss Schluss sein mit dem Eindruck der Hinterzimmerpolitik. Alleingänge müssen der Vergangenheit angehören. Der mediale Geräuschpegel war in den vergangenen Jahren deutlich zu hoch. Das Blätterrauschen muss ein Ende haben."

Ich wünsche mir, dass wir in eine neue Zeitrechnung aufbrechen. Thorsten Manske

Mit Blick auf den begonnenen Umbruch, der sich - auf mehreren Ebenen - fortsetzen wird, betonte Manske: "Es wird personelle, strukturelle und inhaltliche Veränderungen geben müssen. Hertha muss wieder deutlich anfassbarer und erlebbarer werden. Wir müssen wieder deutlich näher an die Menschen unserer Stadt und Region heran." Auch Aufsichtsratschef Dr. Thorsten-Jörn Klein unterstrich: "Wir müssen zurückkommen zum Wir und zu einer Diskussionskultur, die in den eigenen Wänden bleibt."

Manske reicht Windhorst die Hand

Auch an den im Saal anwesenden Investor Lars Windhorst richtete Manske eine deutliche Botschaft: "Wir hatten in den zurückliegenden Monaten wahrlich keine einfache Beziehung. Dieser Zustand muss sich zum Wohle des Vereins und Ihres Investments grundlegend ändern. Herr Windhorst, ich reiche Ihnen die Hand und bitte Sie inständig: Lassen Sie uns mit-, aber nicht mehr übereinander reden. Lassen Sie uns in bessere Zeiten segeln, ohne mit Verdruss zurückzuschauen. Ich wünsche mir, dass wir in eine neue Zeitrechnung aufbrechen. Die Zukunft muss hier, jetzt und heute beginnen."

Bei der Vorstellung Windhorsts gab es neben Applaus Pfiffe und Buhrufe. Vor der Berliner Messehalle hatten Mitglieder ein Transparent mit dem Schriftzug "Windhorst raus!" angebracht. Dieses Plakat hatte bereits bei den vergangenen Heimspielen in der Ostkurve im Berliner Olympiastadion gehangen. Den bislang dazugehörigen Teil "Gegenbauer raus" hatten die Fans nach dem Rücktritt von Hertha-Präsident Gegenbauer entfernt. Windhorst wird im Laufe der Veranstaltung zu den Mitgliedern sprechen.