Interimschef Beierlorzer "muss den Matchplan nicht ändern"

Achim Beierlorzer steht vor einer heiklen Mission: Ohne den positiv auf Corona getesteten Chefcoach Jesse Marsch und Stammkeeper Peter Gulacsi geht es für den Co-Trainer mit RB Leipzig in Brügge ums Überwintern in Europa - ein Sieg muss dafür her.

Die wichtigste Nachricht verkündete Achim Beierlorzer gleich zu Beginn der Pressekonferenz. Trainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi, die beide am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gehe es "den Umständen entsprechend gut. Sie haben leichte Symptome, mehr nicht", sagte Leipzigs Co-Trainer vor dem Abflug nach Brügge, wo er am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Endspiel ums Überwintern seinen Chef vertreten muss. Der Mannschaftsbesprechung am Dienstag war Marsch noch virtuell aus der Quarantäne zugeschaltet, auch am Spieltag ist ein enger Austausch geplant zwischen dem daheimgebliebenen Chef und seinem Vertreter. Da auch der zweite Co-Trainer Marco Kurth trotz eines negativen Testbefundes wegen einer infizierten Kontaktperson im privaten Umfeld von der Mannschaft getrennt wurde, übernehmen Chefanalyst Fabian Friedrich und der langjährige Torwarttrainer Frederik Gößling den Assistenten-Job auf der Bank.

Alle Beteiligten sind geimpft

Da der komplette RB-Kader inklusive Betreuerstab geimpft ist, müssen keine weiteren Mitglieder dieses Kreises in Quarantäne, solange sie keine Symptome zeigen. Gulacsi soll durch den 23-jährigen Josep Martinez vertreten werden. Den beim FC Barcelona ausgebildeten Spanier holten die Leipziger im Sommer 2020 für 2,5 Millionen Euro von UD Las Palmas, am Thron des übermächtigen Gulacsi konnte er aber nicht rütteln. Zwei Einsätze bestritt er bislang für RB. In der vergangenen Bundesliga-Saison endete die Pflichtspiel-Premiere mit einer 1:2-Niederlage bei Union Berlin, vor einem Monat im DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten SV Babelsberg (1:0) wurde er nicht gefordert.

Das dürfte sich am Mittwoch vor rund 30000 Zuschauern gegen Club Brügge ändern. "Wir haben mit Josep einen richtig tollen Jungen, der unheimlich viel Qualität hat. Ich bin überzeugt, dass er Pete gut vertreten sind", sagte Beierlorzer. Auch das fußballerische Vermögen des Spaniers sei "so gut, dass wir den Matchplan nicht ändern müssen".

Nach dem 0:2 in Hoffenheim unter Wiedergutmachungs-Druck

Für den Franken ist die Chefrolle nichts Neues, er hatte sie auch schon in Leipzig inne. Nach der Entlassung von Alexander Zorniger im Februar 2015 wurde er von Ralf Rangnick zur Interimslösung befördert, nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg übernahm der Sportdirektor vier Monate später auch das das Traineramt. Beierlorzer wurde später Cheftrainer in Regensburg, Köln und Mainz, vor fünf Monaten kehrte er nach Leipzig zurück.

Seine Mission am Mittwoch ist heikel. Nach der blamablen 0:2-Darbietung am Samstag in Hoffenheim steht Leipzig unter einem enormen Wiedergutmachungs-Druck. "Wir hatten nach dem Hoffenheim-Spiel eine sehr gute Sitzung, da haben wir ganz ehrlich miteinander geredet. Wir wissen, was wir nicht gut gemacht haben und besser machen müssen", berichtete Emil Forsberg und forderte konkret: "Unsere körperliche Leistung war nicht gut, das müssen wir viel besser machen."

Poulsen reist als Motivator mit

Nur ein Sieg in Brügge erhält die Hoffnung auf ein Überwintern in der Europa League. Die Stimmung in der Mannschaft sei trotz der Corona-Nachrichten gut, erklärte Forsberg, und die Motivation trotz des K.o. in der Champions-League groß: "Die Europa League ist eine Titelchance, meine Freude ist riesig. Jeder andere Spieler würde das Gleiche antworten." Als Beleg dafür gilt auch Yussuf Poulsens Verhalten. Der Däne, der wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, reiste als Motivator und Ratgeber mit nach Belgien.