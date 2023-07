Interesse von Bochum? Gerüchte um Düsseldorfs Iyoha

Vor dem Topspiel am Samstagabend gegen Hertha BSC (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kündigte Fortuna Düsseldorf weitere Neuzugänge an und bezog Stellung zu den Gerüchten um Emmanuel Iyoha.

Die Saison geht zwar dieses Wochenende schon los, doch der Kader von Fortuna Düsseldorf wird sich voraussichtlich noch verändern bis Ende September. "Die Mannschaft soll quantitativ wie qualitativ verstärkt werden", verriet Sportdirektor Chris Weber. "Die Baustellen haben wir erkannt."

Dabei geht es vor allem um zwei Planstellen. "Auf den Flügelpositionen sind wir zu dünn besetzt", erklärt Weber und fügt an: "Generell wünscht sich unser Trainer in der Offensive noch ein, zwei Alternativen."

Allerdings könnte es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. "Wir versuchen es, so schnell wie möglich umzusetzen, sind als Zweitligist aber immer davon abhängig, was andere Vereine machen", sagt Weber, der ein wenig Geduld fordert und gelassen bleibt: "Wir haben noch vier Wochen. Die Zeit werden wir uns nehmen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen."

Weber kündigt Gespräch mit Iyoha an

Angesprochen auf die Gerüchte, wonach Emmanuel Iyoha beim VfL Bochum, gegen den er im Testspiel traf, auf der Liste steht, sagte Trainer Daniel Thioune: "Bei mir ist nicht hinterlegt worden, dass er ein Angebot aus der Bundesliga hat." Außerdem werde der 25-jährige Stürmer am Samstag gegen Hertha im Kader bzw. auf dem Platz stehen.

Auch Weber hielt bei der Personalie den Ball flach. "Emma fühlt sich sehr wohl und ist auf einem hervorragenden Weg. Wir sind in einem guten Austausch und haben einen guten Draht zueinander", sagt der Sportdirektor und kündigt an: "Nach dem Spiel werden zeitnah Gespräche geführt."

Iyohas Vertrag läuft nur noch bis 2024. Können sich die Beteiligten also nicht auf eine Verlängerung einigen, müsste Düsseldorf den Spieler verkaufen, wenn noch Geld in die Kasse gespült werden soll.