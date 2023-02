Interesse aus 2. Bundesliga: Münsters Remberg auf dem Sprung

Aus Münster will sich Nicolai Remberg (22) mit dem Drittliga-Aufstieg verabschieden. Er hat sich interessant gemacht für größere Aufgaben.

Wenn eine Anfrage aus höheren Ligen nach der anderen eintrudelt, wenn überall Lob auf einen jungen Spieler einprasselt, dann kann das auch schnell zu einem Leistungsabfall führen. Doch Münsters Nicolai Remberg lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen. Zum Jahresauftakt gegen Alemannia Aachen (4:0) lief er trotz Magen-Darm-Problemen auf. "Bei so einem Spiel kann ich einfach nicht zuschauen", erklärt er. Eine Woche später konterte Remberg den Rückstand bei Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung nur 120 Sekunden später mit dem Ausgleich per Kopf, ermöglichte damit den 2:1-Sieg. Und auch beim kuriosen 5:4-Erfolg über Schlusslicht SV Straelen am vergangenen Wochenende gehörte der 22-Jährige wieder zu den Torschützen des Ligaprimus.

Diese Mentalität hat ihn in den vergangenen zwei Jahren zum wohl konstantesten SCP-Akteur gemacht. Und sie ist ein Faktor, der Remberg im Sommer auf der Karriereleiter nach oben führen wird. Der Adlerklub ist darüber informiert, dass er es auch bei einem Drittliga-Aufstieg woanders versuchen will - ein, zwei Etagen weiter oben. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht so hoch spielen will, wie es eben geht", sagt er und ergänzt: "Mein Fokus liegt jeden Tag auf Preußen. Aber ich möchte ausprobieren, was möglich ist."

Rembergs Karriere war dabei gar nicht so vorgezeichnet. Bis zur U 19 blieb er lieber bei Eintracht Rheine in der Heimat. "Ich wusste immer, dass ich kicken kann, war aber vielleicht noch etwas kindlich. Und mit 18 habe ich mir gesagt, ich mach’s. Es war nicht der normale Weg, aber wie es gelaufen ist, ist es super. Auch wenn der Schritt früher möglich war", sagt Münsters Leistungsträger.

Der SCP hatte seinerzeit schon einige Anwerbeversuche gestartet. Ab 2018 ging es dann plötzlich schnell. Ein Jahr in der A-Jugend, eins in der U 23 - und spätestens im Frühjahr 2020/21 war dann der Durchbruch bei den Profis geschafft. "Die Rückrunde damals war ausschlaggebend. Danach kann ich mich nicht erinnern, mal nicht gespielt zu haben." Dynamik, Physis, Wucht, Spielverständnis, Torgefährlichkeit und ein unbändiger Wille zeichnen den Mittelfeldspieler dabei aus, der beim Tabellenführer in dieser Spielzeit nicht zu ersetzen ist.

Ich wusste immer, dass ich kicken kann, war aber vielleicht noch etwas kindlich. Nicolai Remberg

Sein Plan ist klar: Meister in der Regionalliga West werden - und dann als einer der Aufstiegshelden, zu denen er als Fixpunkt in der Mannschaft von Sascha Hildmann zweifellos zählen würde, Abschied nehmen. Der Kapitän macht seinen Jungs die mögliche Party schon permanent schmackhaft. "Marc Lorenz erzählt uns oft, wie geil das 2011 war. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Und ich hoffe, dann wäre mir auch keiner böse." Warum auch? Die enge Verbindung nach Münster ließe sich ohnehin nicht kappen.

Zum Beispiel und gerade zu Defensivmann Simon Scherder. "Er hat mich immer aus Rheine mitgenommen, als ich noch keinen Führerschein hatte. Ich habe immer beobachtet, wie er sich verhält. Sein Umgang mit Verletzungen, seine positive Art - ich habe ihm viel zu verdanken. Der Kontakt muss einfach bestehen bleiben." Auch zu Jannik Borgmann (jetzt Rot Weiss Ahlen), einst Teil drei der Fahrgemeinschaft, ist der Draht nie abgerissen. Und mit Jan Dahlke (nun Carl Zeiss Jena) telefoniert "Rambo", wie ihn alle nennen, jeden Abend. Freundschaften sind ihm wichtig.

Die Frage, wohin es ihn zieht, kann er allerdings noch nicht beantworten. Holstein Kiel gilt als Favorit auf die Verpflichtung. Und das passt zu Rembergs Äußerung, auch weiter in die Ferne gehen zu können. "Wäre nicht schlimm", sagt er. "Hauptsache, ich finde einen Trainer, der mir vertraut." So wie Lukas Kwasniok, bei dem sein Kumpel Marcel Hoffmeier, bis zum Sommer noch in Münster, inzwischen im Trikot von Zweitligist Paderborn gesetzt ist. Auch Münsters Chefcoach Hildmann war für Remberg unter dem Strich ein Glücksfall. Er machte ihn zum unverzichtbaren Bestandteil - wenngleich Remberg anfangs im Sturm auflief. "Ich glaube, da hatten sich noch nicht alle mit mir befasst", lacht der Spieler. "Aber dann durfte ich immer ran, er hat mich reifen lassen." Zum aktuell vielleicht begehrtesten Regionalliga-Akteur. Seine jüngsten Treffer haben den Marktwert sicher nicht geschmälert.