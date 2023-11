Interesse an Pellegrini?

Wie mehrere spanische Medien mit Bezug auf Berater Alberto Poletti vermelden, ist der FC Chelsea an einer Verpflichtung von Trainer Manuel Pellegrini vom spanischen Klub FC Villarreal interessiert.

Steht er bald in London an der Seitenlinie? Villareal-Coach Manuel Pellegrini. imago

"Ich bin in Gesprächen mit den Engländern, damit Manuel zu Beginn der nächsten Saison Chelsea übernehmen kann", so Poletti. Eine Bestätigung blieb auf Londoner Seite jedoch aus.



Pellegrini könnte im Sommer 2008 den UEFA-Cup-Teilnehmer aus Villarreal verlassen. Mit dem "gelben U-Boot" rangiert der 54-Jährige derzeit auf dem dritten Tabellenplatz der Primera División.



Was gegen eine Verpflichtung des Chilenen spricht, ist die Ankündigung des Chelsea-Geschäftsführers Peter Kenyon, der bei der Vorstellung des aktuellen Blues-Teammanagers Avram Grant am 20. September verlauten ließ, dass das Engagement des früheren israelischen Nationaltrainers "dauerhaft" sein solle.



Grant übernahm beim Champions-League-Teilnehmer vor knapp sechs Wochen den Trainerposten des entlassenen Jose Mourinho. Der Ballack-Klub konnte nicht zuletzt dank des 6:0-Sieges am Wochenende gegen Manchester City in der Premier League nach elf Spieltagen auf den vierten Rang vorrücken.