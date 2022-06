Interesse an Anfang: Dresden vor überraschender Trainerverpflichtung?

Die Trainersuche bei Dynamo Dresden zieht sich weiter hin. Branchenüblich hat sich der Verein in den vergangenen Tagen mit mehreren Kandidaten befasst. Drei Namen wurden in der Folge medial aufgegriffen, blieben von offizieller Seite jedoch gänzlich unkommentiert. Plötzlich scheint ein anderer Anwärter die Nase vorn zu haben. Einer, dessen Verpflichtung hohe Wellen schlagen würde: Markus Anfang.

Es wäre vermutlich die deutsche Sportnachricht des Tages: Markus Anfang (47) ist zurück im Profigeschäft. Noch ist diese Schlagzeile zwar nicht druckreif, könnte es aber zeitnah werden. Nach kicker-Informationen ist Drittligist Dynamo Dresden stark an einer Verpflichtung des Fußballlehrers interessiert. Dem Vernehmen nach hat Anfang die sportlichen Verantwortlichen der SGD von sich und seinen Plänen überzeugen können. Mitte der Woche kam es dann zu einem persönlichen Treffen. Im sich zuspitzenden Rennen um die vakante Trainerposition scheint der gebürtige Kölner die Führungsposition unmittelbar vor der Ziellinie eingenommen zu haben.

Sportlich betrachtet wäre die Verpflichtung Anfangs für den kriselnden Zweitliga-Absteiger ein echtes Pfund. Noch vor einem Jahr schien es nämlich schlichtweg undenkbar, dass der heute 47-Jährige in absehbarer Zeit als Trainer bei einem Drittligisten anheuern würde. Spätestens seit dem 1. Juni 2021 waren seine Pläne wesentlich höher angesiedelt. Damals übernahm der Rheinländer den soeben aus der Bundesliga abgestiegenen SV Werder Bremen. Dass man ihm die Mission Wiederaufstieg bei einem derart großen, aber auch seit einigen Jahren strauchelnden Traditionsverein zugetraut hat, spricht für seine Fähigkeiten. Kurzum: Noch vor zwölf Monaten befand sich Markus Anfang eher auf dem Weg in die Bundesliga als in die 3. Liga.

Dann aber beging Anfang - abseits des Platzes - gleich mehrere folgenschwere Fehler. Mitte November wurde bekannt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fälschung seines COVID19-Impfzertifikats eingeleitet wurde. Bis der 47-Jährige die Nutzung des gefälschten Impfausweises zugab, verging einige Zeit. Den SV Werder Bremen hatte der Trainer zuvor betrogen und damit für einen einmaligen Vorgang im deutschen Profi-Fußball gesorgt. Eine verheißungsvolle Karriere verwandelte sich binnen kürzester Zeit in einen riesigen Scherbenhaufen. Der Übungsleiter trat noch im November von seinem Posten zurück. Das Bremer Amtsgericht verurteilte ihn anschließend zu einer Geldstrafe von 36.000 Euro, vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wurde eine einjährige Sperre ausgesprochen. Diese gilt bis zum 20. November 2022, wandelt sich aber zum 10. Juni in eine Bewährungsstrafe. Anfangs spätes Geständnis sorgte schlussendlich dafür.

Auch Rösler und Oral und Glöckner sind ein Thema

Gut ein halbes Jahr nach bekanntwerden der Causa entschuldigte sich der Rheinländer erstmals öffentlich. In Interviews im ZDF-Sportstudio und in der Bild am Sonntag bezog er auch gegenüber den Verantwortlichen seines Ex-Vereins Stellung. "Ich finde es gut und richtig, dass sich Markus geäußert hat. Wenn man einen Fehler macht, ist es richtig, ihn einzugestehen und sich zu entschuldigen", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann im Anschluss gegenüber Bild. Zudem sagte Baumann, dass er Anfang immer noch für "einen sehr guten Trainer" halte. Er sei sicher, dass "er im Sommer einen neuen Job finden wird. Auch in Deutschland ist das für mich absolut vorstellbar."

Anfangs erste Trainerstation nach der Impfpass-Affäre wird, unabhängig von Zeitpunkt und aufnehmendem Verein, für ein Beben in der deutschen Fußballwelt sorgen. Das wissen auch die Verantwortlichen von Dynamo Dresden. Dementsprechend lange lassen sich die Sachsen bei ihrer Entscheidung auch Zeit. Neben Anfang sollen sich nach kicker-Informationen mindestens vier, wahrscheinlich aber sogar bis zu sechs Übungsleiter im engeren Kandidatenkreis befunden haben. Dazu zählen auch Uwe Rösler (53, zuletzt Fortuna Düsseldorf) und Thomas Oral (49, FC Ingolstadt). Vor allem Letzterer soll in den Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Für beide gilt wohl aber, dass sie nicht als Optimallösung angesehen werden. Aktuell deutet alles auf einen Zweikampf zwischen Patrick Glöckner (45), der den künftigen Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim einvernehmlich verlassen hat, und Markus Anfang hin.

Für ein Engagement Anfangs spricht seine Erfahrung und der Fakt, dass er bereits einmal einen Drittliga-Aufstieg gemeistert hat. In der Saison 2016/17 führte er Holstein Kiel erst in die 2. Liga. Nur wenige Monate später fand sich der Verein sogar in der Relegation zur Bundesliga wieder. Damals scheiterten die Störche am VfL Wolfsburg (1:3, 0:1). Zudem wäre es auch für den Trainer selbst eine große Chance, sich bei einem traditionsreichen aber stark taumelnden Verein wie Dynamo Dresden, sportlich und persönlich zu rehabilitieren.

Entscheidung bis Mitte kommender Woche

Ob Dynamo die Unruhe, die mit der Präsentation Anfangs einhergehen würde, in der aktuell sehr angespannten Lage vertragen kann, bleibt offen. Am Dienstag verabschiedete der Verein 17 Spieler, steht als vor einem enormen Umbruch. Bislang wurden mit Stefan Kutschke (33, FC Ingolstadt), Claudio Kammerknecht (22, SC Freiburg II) und Jan Shcherbakovski (21, Hallescher FC) drei Neuzugänge verpflichtet. Alle drei waren aber bereits vor dem Abstieg aus der 2. Liga am 24. Mai eingetütet.

Um den neuen Drittliga-Kader endlich richtig gestalten zu können, ihm eine Gesicht zu geben, braucht die SGD einen Cheftrainer. Potentielle Neuzugänge aber auch einige der am Dienstag verabschiedeten Spieler, die sich eine Rückkehr vorstellen können, wollen Planungssicherheit. Eile ist zudem geboten, da die neue Spielzeit bereits am 22. Juli beginnt. Die Entscheidung auf der Trainerposition soll spätestens Mitte der kommenden Woche bekanntgegeben werden.