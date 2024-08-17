Inter über den Dingen und eine frische Alte Dame? Italiens Spitze im Schnellcheck

Die neue Serie-A-Saison steht vor der Tür - und mit ihr tun sich Fragezeichen bei vielen Klubs auf. Allen voran beim Rekordmeister. Eines aber scheint klar: Der Meister kann sich fast nur selbst schlagen.

Juve und die vielleicht spannendste Frage

Der Rekordmeister Italiens (36 Titel) ist in der abgelaufenen Spielzeit zwar Dritter geworden, hat aber erneut und wie seit Jahren schon enttäuscht. Während die Defensive reihenweise ordentlich bis sehr gut stand, ergrauten dem neutralen Beobachter oft einige Haare am Schopf vor Turiner Einfallslosigkeit. Und so musste der 2021 erst wieder zurückgekehrte einstige Erfolgstrainer Massimiliano Allegri (vier Doubles und fünf Meisterschaften zwischen 2015 und 2019) trotz Coppa-Italia-Triumph (1:0 gegen Atalanta) zwangsläufig gehen.

Es braucht frischen Wind im Piemont. Und dieser Wind trägt den Namen Thiago Motta. Der neue Trainer hat den FC Bologna zuletzt als Italiens Überraschungsteam in die Champions League geführt und soll der hinkenden Alten Dame wieder frische Gelenke verleihen. Dafür haben die Bosse Geld in die Hand genommen und für eine neue Nummer 1 (Michele Di Gregorio) oder reichlich Mittelfeldkraft wie Khephren Thuram investiert.

Bleibt nur eine Frage: Wie gut ist Thiago Mottas Plan - und wie gut oder wie schnell kann ihn die "neue" Mannschaft der Bianconeri umsetzen?

Inter und die Einöde

Es war langweilig. Die famose Mailänder Meistersaison 2023/24 konnte von der gesamten Konkurrenz nur durchs Fernglas beobachtet werden - zu stark war die Philosophie von Erfolgstrainer Simone Inzaghi (seit 2021 im Amt und nach zwei Pokalsiegen nun der Scudetto). Zu effektiv war das neue Sturmduo um Kapitän Lautaro Martinez und Marcus Thuram. Zu felsenfest die Defensive mit am Ende nur 22 Gegentoren in 38 Ligaspielen.

Während selbst den Vizemeister Milan zeitweise Ergebniskrisen eingeholt hatten, blieb das Inter-Uhrwerk konstant am Laufen - und bekam nur Kratzer ab, weil im Pokal (Aus im Achtelfinale) und in der Champions League (Aus im Achtelfinale) nicht alles nach Plan lief. Für 2024/25 werden deswegen die Ziele höhergesteckt. Der Meistertitel soll schwarz-blau bleiben, die Pokalwettbewerbe mehr Ertrag bringen. Und warum auch nicht? Der Kader der Nerazzurri war, ist und bleibt immens breit - auch weil Führungsspieler wie Nicolo Barella oder Lautaro (neuer Vertrag bis 2029) gehalten wurden. Am Ende des Tages kann sich der FC Internazionale in Sachen Scudetto fast nur selbst schlagen.

Milan und ein Hauch von Aufwind

Stefano Pioli ist es zu verdanken, dass die AC Mailand wieder im Konzert der Großen mitwirkt. Zwischen 2019 und 2024 hatte er - auch dank der Mithilfe von Zlatan Ibrahimovic, der nun mit klarer Kante wieder mitwirkt - die AC aus der Versenkung gehievt. Als Titel war aber nur die Meisterschaft 2021/22 herausgesprungen - zu wenig für die Macher, die Pioli abstießen und Paulo Fonseca (Ex-Roma) installierten.

Darüber hinaus holten die Lombarden den frischgebackenen spanischen EM-Sieger Alvaro Morata als Ersatz von Olivier Giroud (Los Angeles FC) ins Boot, hielten am offenbar umworbenen Führungsspieler Theo fest und hoffen fest darauf, dass Rafael Leao seinen großen Worten ("Ich kann einer der Besten der Welt sein") Taten folgen lässt. Am Ende des Tages muss aber alles funktionieren und eine komplett runde Spielzeit absolviert werden, um innerhalb der Stadt Mailand die Grundfesten von Erzrivale Inter zumindest erschüttern zu können.

Für dieses Vorhaben will der neue AC-Coach Fonseca Milan nachhaltig umkrempeln. Sein Motto: "Man muss Risiken eingehen"

Atalanta und die Erwartungshaltung

Kleinere Schwächephasen zum Trotz hatte sich das Team aus Bergamo in der abgeschlossenen Serie-A-Saison gerade zur rechten Zeit bärenstark präsentiert - und sich neben dem Champions-League-Ticket (Rang 4) auch den Titel in der Europa League gesichert. Niemand Geringeres als das bis dato gänzlich ungeschlagene Bayer 04 Leverkusen wurde 3:0 geschlagen.

Es muss sich jetzt aber zeigen, wie das seit vielen Jahren im Kreise der Großen mitspielende Atalanta-Team dem immer größer werdenden Druck standhält. Die Königsklasse in neuem Gewand wird extrem viele Körner verlangen - und die direkte Konkurrenz schläft nicht. Immerhin haben die Bergamasken schon einmal kluge Transfers getätigt und etwa Nicolo Zaniolo zurück nach Italien geholt sowie Mateo Retegui als Ersatz für dessen direkten Squadra-Azzurra-Kollegen Gianluca Scamacca (Kreuzband) geholt.

Zum Thema: 18 Champions-League-Spiele gleichzeitig: UEFA plant Novum in der neuen Saison

Rom und der Prüfstein

Will die Roma mit ansehnlichem Fußball zurück in die Champions League führen: AS-Coach Daniele de Rossi. IMAGO/Insidefoto

Das Champions-League-Ticket verpasst, das dritte europäische Finale nach Conference-League-Sieg 2022 und Europa-League-Drama 2023 in Serie ebenfalls. Doch auch wenn das Saisonfinale nicht den Ansprüchen entsprochen hatte, so war klar: Daniele de Rossi, der in einer heißen Phase die AS Rom von José Mourinho übernommen hatte, machte einen guten Job. Vertragsverlängerung inklusive.

Nun aber muss der einstige Giallorossi-Held beweisen, dass er auch eine gesamte Spielzeit unter dem Druck der "Ewigen Stadt" aushalten kann. Es wird stets viel verlangt von den Romanisti, von den Klub-Eignern Dan und Ryan Friedkin sowieso - erst recht mit neuem, schmuckem Stadion am Horizont. Da wurden auch keine Kosten und Mühen gescheut, um nach dem erwartbaren Abgang von Romelu Lukaku (Leihende mit Chelsea und mögliches Engagement in Neapel) in Artem Dovbyk einen absoluten Garanten geholt zu haben.

Greifen alle Rädchen ineinander und bleibt der möglicherweise wieder nicht allzu breite Kader fit - das gilt vor allem für Offensivkünstler Paulo Dybala -, dann kann viel gehen. Für den ganz großen Wurf dürfte es aber auch dann nicht reichen, dafür klafft eine zu große Lücke vor allem zu Inter.

Bologna, Napoli & Co.: Der Rest vom Schützenfest

Zu guter Letzt noch ein fixer Blick auf die Verfolgerschaft der vermeintlichen Top-Teams - und dabei zuerst auf Bologna. Als Überraschungsklub der Serie A nimmt das FCB-Team nun an der Champions League teil. Hat aber neben dem Verlust des Trainers (Thiago Motta) auch weitere schwerwiegende Abgänge wie den von Stürmer Joshua Zirkzee (Manchester United) zu verkraften. Gut möglich, dass der Verein aus der Emilia-Romagna im Vergleich zur Vorsaison einbricht und gerade den Mehrbelastungen langfristig Tribut zollt.

"Schreihals": In Neapel darf man sich auf den sehr aktiven und lautstarken Antonio Conte einstellen. IMAGO/ABACAPRESS

Hoch hinaus will dagegen Napoli. Der schwächste Scudetto-Titelverteidiger der Geschichte (nur Rang 10) setzt dabei auf die Erfolgsgeschicke von Antonio Conte. Der neue Trainer soll den eingeknickten Süditalienern wieder Dampf machen und Erfolgsgeschichten schreiben. Sein Debüt im Pokal - ein Weiterkommen im Elfmeterschießen - hat aber offenbart, dass der Weg noch sehr lang sein kann. Immerhin kann ein Trumpf sein, dass die Neapolitaner aufgrund ihrer Horrorsaison international keine Verpflichtungen haben.

Traditionsvereine wie Lazio (Trainer ist Marco Baroni, nachdem Igor Tudor trotz erfolgreicher Wochen nach Streitigkeiten von dannen gezogen ist) und die AC Florenz können derweil wie gehabt stets ein Wort mitreden, wenn es um die Verteilung der hinteren europäischen Startplätze geht. Die Viola hat nach dem zweiten verlorenen Conference-League-Finale am Stück derweil neue Aufbruchstimmung mit Transfers wie denen von Torwart David de Gea und dem weiterhin auf den großen Durchbruch hoffenden Moise Kean erzeugt.